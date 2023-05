Hogyan lehet közelebb hozni Petőfi költészetét a középiskolásokhoz? Természetesen zenével, méghozzá a korosztály kedvenc előadóival. Felismerte ezt Ugron Zsolna író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója és Káel Csaba rendező is, így jött létre az az izgalmas produkció, amiben a kétszáz éve született költő és felesége együtt mesélik el történetüket. A Szabadság, szerelem – Petőfi 200 című, versmegzenésítésekkel és táncos betétekkel átszőtt darab országjáró körútjának negyedik állomásán szerdán Nyíregyházára érkezett. A Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán Petőfi Sándor szerepében Zámbori Somát láthatták a nézők, Szendrey Júliát Katona Kinga alakította, a narrátor pedig Szabó Sebestyén László volt.

Sodró lendület

A formabontó produkció gerincét Petőfi versei adják, melyek közül kilencet – a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány felkérésére – népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel a saját stílusukhoz illeszkedően. A nyíregyházi előadáson a 4S Street, Ember Márk, Sena, Trap kapitány és a Tha Shudras, illetve a The Biebers is közönség elé állt. A dalokhoz videoklipek is készültek, amik ugyancsak megjelentek a színpadon, kiegészülve az Aurevoir, Dánielfy Gergő, Paulina és a Romengo megzenésített verseivel.

– A próbák során rádöbbentem, annak ellenére, hogy Petőfi két évszázaddal ezelőtt született, mennyire örökérvényű. Nem gondoltam volna, hogy ennyire modern, közvetlen, mai, és nem utolsósorban fiatalos – árulta el kérdésünkre Zámbori Soma. A költőt alakító színész bevallotta: amikor Káel Csaba Kossuth-díjas rendező megkereste a darabbal kapcsolatban, a maga 44 évével idősnek érezte magát Petőfi szerepéhez.

– Aztán rájöttem, hogy a korom ellenére is tudok kapcsolódni hozzá, hiszen a szabadság és a szerelem iránti vágy nem korfüggő, ezek örök érzések. A visszajelzések is ezt erősítik meg; a közönség – legyenek középiskolások vagy idősebbek – szereti az előadást, annak dalait, nyelvezetét, lendületét, humorát – tette hozzá a művész.



A produkcióban prózai és koncert jellegű zenés-táncos részek váltják egymást, amitől kifejezetten dinamikussá válik. Sodró lendülete, modernsége új szemszögből mutatja be Petőfi Sándor és Szendrey Júlia történetét. A Szabadság, szerelem – Petőfi 200 kettős szereposztásban készült, így lehetséges az, hogy a próbatermen kívül először játszotta együtt az előadást Zámbori Soma és Katona Kinga. A nyíregyházi fellépés tehát egyúttal a közös játékuk premierje is volt.

Nincs kőbe vésve

Az előadás után nehezen oszlott a diáktömeg a színház előtti téren, a legtöbben a The Biebers frontemberére, Puskás Petire vártak egy közös szelfi reményében. Az énekes ezer szállal kötődik Nyíregyházához, hiszen édesapja, Puskás Tivadar több mint húsz évig volt tagja a városi teátrum társulatának.

– Marha jó ötlet volt a popzenét, a költészetet és a történelmet összeengedni, szerintem fontos, hogy a kortárs és klasszikus művészeteket ötvözzék, folyamatosan megújítsák, és megértessék a gyerekekkel, miért jelentősek esetünkben a Petőfi-versek, a szabadság és a szerelem eszméi. A műfajok, a stílusok, az emberek sokszínűsége a színpadról is visszaköszön, és azt látjuk, hogy működik, hiszen a kultúra nem egy kőbe vésett dolog, folyamatosan változik. A mi dolgunk pedig az, hogy fenntartsuk, gazdagítsuk és új ötletekkel töltsük meg – mondta el lapunknak Puskás Peti.

S hogy tényleg működik-e, arról valójában a közönség dönt. Szilvási Péter és Kelemen Lili Anna, a Kölcsey-gimnázium diákjai csak jót tudtak mondani a darabról.

– Megpróbálták hozzánk közelebb hozni Petőfi életét és verseit, és sikerült. Olyan eszközökhöz nyúltak – gondolok itt a különböző effektekre, az előadókra és a táncosokra –, amikkel képesek voltak megszólítani és elérni minket. A raptől a rockon át a minimál alapig mindenféle zenei stílus megjelent a színpadon – sorolta a 10. osztályos fiú.

– Új szemszögből, Petőfi, Szendrey Júlia és Ady Endre gondolatain keresztül ismertük meg azt a költőt, akiről eddig csak a tankönyvekben olvastunk – tette hozzá Lili, aki szerint nagyon máshogy, de valóban érezhető a párhuzam Petőfi és a mai fiatalság szabadság- és szerelemvágya között.

