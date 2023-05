A Városnapok bőséges programkavalkádja után ismét egy kulturális csemegét kínál a Nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar a Magyar képek elnevezésű, 14. Tavaszi Nagykoncertjén. A gálaest május 22-én, hétfőn 18 órakor kezdődik a Váci Mihály Kulturális Központban.

– Megszokhattuk már, hogy Bakó Leventéék színvonalas produkciókkal állnak a nagyközönség elé. Így volt ez például az újévi koncerten is. A különböző zenei ágak jeles képviselőinek alkotásaiból válogatnak, ami nézőcsalogató összeállításnak ígérkezik – jegyezte meg dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a hétfői, városházi sajtótájékoztatón.

– Az utóbbi három év kurtán-furcsán alakult: vagy a pandémia hiúsította meg a rendezvényt, vagy nem tavasszal volt a koncert. Most minden adott ahhoz, hogy a címben jelzett évszakban egy igazán emlékezetes esemény szülessen – fogalmazott Bakó Levente Liszt-díjas trombitaművész, karmester, Nyíregyháza díszpolgára. – Már az újévi koncerten is felléptek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti Tagozatának növendékei. Horváth Juditnak, Mikulics Ádámnak és Csurák Ildikó Júliának köszönhetően ezúttal is garantálható a nívós produkció. Színre lép Szabó Somával a Cantemus Vegyeskar, Csernák Mónika és Csernák Tibor, valamint Ignácz László klarinétművész is. Jó tudni, hogy jegyeket csak elővételben lehet vásárolni: a Sky Travel Utazási Irodában lehet hozzájutni a tikettekhez.

LTL