Kitért arra is, példaértékű az a szándék és kitartás, ami az emlékhely kialakítását megelőzte.

– Sokakban felmerült, miért éppen oda került az emlékhely, ahol most áll, de még a keresésnél tartva valamiért mindenkinek ez a pont jutott eszébe. Valahogy mindenki itt képzelte el a Bécsből hazatérő Bessenyeit, aki a tájtól megihletve írta meg csodálatos versét. A Tisza, az itt lévő évszázados fák az időtlenség érzését keltik az emberben, a vers talán itt érezhető a leghitelesebbnek – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Művelni a magyart

Az eseményen jelen volt dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is, aki rámutatott: Tiszabercelen olyan emberek élnek, akik a múlt értékeit szeretnék megőrizni az utókornak.

– Bessenyei a felvilágosodás jeles képviselője volt, egy olyan kor szülötte, amelyben elhallgattak a fegyverek, és kezdetét vehette az újjáépítés, a polgárosodás időszaka, ami új utakat jelentett a magyarság történetében. Bessenyei György azonban tudta, nem elég a gazdasági gyarapodás, a magyart nyelvében és kultúrájában is művelni kell – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Hozzátette: akkor hazánk keleti része messze elmaradt Bécstől és Nyugat-Európától kulturális fejlettségben.

– Bessenyei György minden alkotásával a fejlődést szolgálta, és bár távol a szülőföldtől tanult és szerzett tapasztalatokat, nagyon szerette ezt a vidéket. Büszke vagyok arra, hogy a tiszaberceli önkormányzat egy civil kezdeményezés mellé állt. Ha bárki ellátogat ide, kaphat egy szeletet abból a kitartó munkából, mellyel a helyiek Bessenyei emlékét ápolják. Óriási kultusza van Tiszabercelen, és a vármegyében is, ráadásul a nevét viselő Bessenyei Társaság a vármegye egyik legrégebbi civil szervezete. Számos szobor őrzi emlékét, a Nyíregyházi Egyetem aulája is a nevét viseli, ahogyan a megyeháza díszterme is – részletezte dr. Vinnai Győző.

A rendezvényt a helyi diákok és nyugdíjas egyesület műsora, továbbá Natkó László szavalata színesítette.

MI