Ágnes férje orvos, látszólag harmóniában élnek kislányukkal egy csendes vidéki faluban. Szinte észrevétlenül kúszik be a nő életébe a mindennapos bántalmazás, először lelki síkon érik ütések, ahol sokkal nehezebb elviselni a szavakba öntött sértéseket, mint túlélni a pofonokat.

Az alacsony önbizalommal élő, magát alul becsülő nőknél gyakori jelenség a házasságon belüli alárendelt szerep, de Ágnes személyisége ennél jóval mélyebb sebeket hordoz magán. Nem kívánt gyermekként jött a világra, anyájával való rideg kapcsolata egész életére rányomta a bélyegét, üres puttonnyal, szeretetéhséggel érkezett egy sokat ígérő házasságba, amelyből vívódva lépett ki.

Valós történetből indult

– Az ilyen nők sokszor hosszú évekig élnek együtt a bántalmazóval, csak akkor képesek lépni, amikor már a gyereküket is veszélyben érzik – vezette fel könyvének első, kulcsfontosságú fejezetét Ferenczik Adrienne, a szerző az Ünnepi könyvhéten több nagyvárosban, így Nyíregyházán is bemutatta legújabb, Tudod, hogy szeretlek című regényét.

A könyv arról szól, van-e bátorsága új életet kezdeni egy bántalmazott nőnek, egy fiatal édesanyának, aki kislányával, néhány sebtében összekapkodott holmival a táskájában, pár ezer forinttal a zsebében útnak indul, hogy elszökjön erőszakos férje elől. Egy balatoni viskóban, majd egy átmeneti otthonban húzza meg magát, ahol nem szeretne sokáig maradni, hiszen mégsem ilyen életet képzelt el…

Ferenczik Adrienne könyve valós alapokon nyugvó történet, amely társadalmi szinten is fontos témát feszeget. Magyarországon becslések szerint minden ötödik nő él bántalmazó kapcsolatban, ez hihetetlenül drasztikus számnak tűnik, de a válások statisztikájával összevetve nagyon is életszerű. Ahogyan a kötetbemutatón Kovácsné Dibáczi Zsuzsanna pszichológus elmondta, a bántalmazásoknak nagyon széles skálája van, s a közfelfogással ellentétben nem csupán az alacsony státuszú családokban figyelhető meg a probléma, hanem a jól szituált, értelmiségi körökben is. A bántalmazás nagyobb számban a nőket, s nem ritkán a férfiakat is érinti.

Fontos kérdések, hogy miért tűrik el a bántalmazottak a lelki zsarolást, a megvetést. Félelemből? Az elszigeteltség miatt? Anyagi alárendeltség vagy társfüggőség lehet az oka, hogy sokáig benne maradnak egy kibírhatatlan kapcsolatban? Ferenczik Adrienne sok éven át a nyíregyházi, helyi televízió riportereként dolgozott, munkája során számtalan riportot készített anyaóvóban élő párkapcsolatuk elől menekülő nőkkel, szerette volna mélyrehatóan megismerni azokat a lelki folyamatokat, amelyeken keresztül halad egy torz kapcsolatban élő nő.

Egyes szám első személyben

– Három nővel készítettem interjút bő 10 évvel ezelőtt az egyik riportmagazinomban, melyben elsősorban a miértekre kerestem a választ. Miért bocsájtottak meg a nők újra és újra a férjüknek, miért maradtak túl sokáig a káros kapcsolatban? Én akkor kaptam egy-egy választ a kérdéseimre, őszinte érzéseket, amelyek megmozgatták bennem, hogy ebből a témából egyszer születhetne egy regény is. Valós problémákra, mások által megélt élethelyzetekre építettem fel Ági karakterét – fedte fel a könyv előzményeit az író, aki az írás megjelenése óta számtalan üzenetet kap a közösségi médiában, sokan tudnának még neki mesélni arról, mit éltek vagy élnek át egy bántalmazó házasságban.

Mint mondta, a könyv sorait nagyon nehéz volt leírnia az érzelmi töltet miatt, illetve ez az első regénye, amit egyes szám első személyben mond el, így hiteles a sztori. Adrienne szereti a pszichológiát, komoly témákban ír, elárulta, a következő regénye is a lelkeket fogja megérinteni, ezt a könyvét pedig szeretné olyan helyekre elvinni, ahol a „főhőshöz” hasonló cipőben járnak a nők. Talán az írás segítségével erőt meríthetnek ahhoz, hogy változtassanak, hogy elinduljanak egy új élet felé.

