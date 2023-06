szerző megyénkben élő irodalom-történész, aki az 1990-es évek közepe óta kutatja az író munkásságát és élettörténetét, új műve e témában már az ötödik.

Móricz Zsigmondról közismert, hogy szerelmi élete nem volt problémamentes. Hamar Péter ezúttal egy tizennyolc éven át tartó kapcsolatát mutatja be, bár nem bulvárjellegű megközelítésben. Magoss Olga művelt, művészetekkel foglalkozó fiatal özvegy, Debrecen társasági életének tekintélyes szereplője volt, amikor az írót 1924-ben megismerte. (Katonatiszt férjét az első világháború második esztendejében vesztette el.) Kapcsolatuk során méltó partnerek lettek, az asszony hatással volt az író alkotómunkájára. Mintegy négyszáz levelet váltottak, ez a Püski Kiadónál gyűjteményes kötetben is megjelent. Hamar Péter a két személyiség kapcsolatát az életművel összefüggésben tekinti át, amit eddig egy irodalomtörténész sem tett meg. Valódi irodalomtörténeti csemege: egy igazi elmélyült férfi-nő barátság hatása egy nagy író munkásságára. A könyvet június 27-én 16.30-tól mutatják be a megyei levéltárban, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében. A kötetről a szerző és a kötet szerkesztője, dr. Mercs István irodalomtörténész, az egyesület elnöke beszélgetnek.