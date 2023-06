Mindenkiben ott lapul a játékos énje, ami bizonyára elő is bújik azokban, akik június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján ellátogatnak a Kállay Gyűjteménybe, ahol a játékoké lesz a főszerep. A legózástól a mozaiképítésig, a játszótértől a képregényhősökig rengeteg játék és látnivaló várja az érdeklődőket, interaktív gyerekműsorral, este pedig koncerttel készülnek a szervezők.

Nyitott este sok vendéggel

A programsorozatról pénteken tartottak részletes tájékoztatót a sajtónak, ahol dr. Ulrich Attila alpolgármester kiemelte: ez az a nap, amikor a múzeumok nyitnak az emberek felé, és óriási tömegeket mozgatnak meg egy éjszaka leforgása alatt. – Ilyenkor a szórakoztató programok mellett átadható az az egyedülálló érték, amit a Kállay Gyűjtemény képvisel – jegyezte meg dr. Ulrich Attila. Hozzátette, a járvány óta most először érzékelik úgy, hogy megnőtt az emberek kultúra iránti igénye, s itt, a gyűjteményben is szép számban megfordulnak látogatók, köszönhetően a színvonalas rendezvényeknek, állandó és időszaki kiállításoknak.

Elmondta azt is, nagy öröm, hogy a Kállay Gyűjtemény egy kis ékszerdoboz lett a város szívében, reményeik szerint hamarosan pályázhatnak a Jósa András Múzeum felújítására is, amivel Nyíregyháza kulturális negyede teljesé válik. Ezt erősítette meg dr. Rémiás Tibor igazgató is, aki jó szívvel ajánlotta mind a múzeumfalu, mind pedig a Kállay Gyűjtemény jövő heti programkavalkádját a városlakóknak. A június 24-ei éjszakán két név biztosan bevonzza a vendégeket, az egyik: Dolák-Saly Róbert, az előadóművész, humorista egy rendhagyó tárlatvezetésre is vállalkozik. A másik húzónév: a Kállay Saunders Band, a zenekar frontembere nem csupán névrokon a nemesi Kállay családdal, hanem anyai ágon kötődik is hozzájuk. Mint azt a sajtótájékoztatón jelen lévő Kállay Kristóf elmondta, a zenésszel és édesanyjával rendszeresen találkoznak, ápolják a kapcsolatot. A koncertet 22.30-kor kezdi majd a zenekar, a nap részletes programja a múzeum honlapján is megtalálható, hívta fel a figyelmet Dohanics László, a gyűjtemény vezetője.

Jubileum és világtalálkozó

Mint ismert, az idén 30 éves a Kállay Gyűjtemény, amire féléves programsorozattal készült a múzeum. Az intézmény születését, a neves történelmi család emlékét, jelenét és jövőjét ünnepelik hat hónapon át.

Dr. Riczu Zoltán, a Kállay Gyűjtemény Alapítvány elnöke a három évtized alatt felgyülemlett értékekre, a gyűjtemény tudományos értékeire hívta fel a figyelmet. Felidézte, honnan indult az intézmény, hogyan ápolta személyesen a néhai Kállay Kristóffal a kapcsolatot, mit jelent a családnak, hogy elődei szellemi hagyatéka méltó helyre került Kállay Kristóf egykori szülőházában. Az elmúlt 30 évet egy kötetbe foglalta össze, ezzel tartalmas tudományos könyvet alkotott Riczu Éva és dr. Holmár Zoltán, a múzeum két munkatársa. Riczu Éva a közel 16 ezer kötetes könyvtár különlegességeit, az állományban fellelhető, magyarul, olaszul, németül és franciául írt írásos emlékeket, dokumentumokat rendezte össze. A könyv gerincét adó műtárgyakról pedig dr. Holmár Zoltán történész írt.

Akik figyelemmel kísérik a Kállay Gyűjtemény 30 éves jubileumáról szóló beszámolóinkat, tudhatják, hogy a Kállay család leszármazottjai szívesen vesznek részt a rendezvényeken, sőt, előadásokat is tartanak. Kállay Kristóf pénteken sem érkezett üres kézzel, fontos – a család életéhez köthető újabb – dokumentumokat hozott magával, s elárulta: jövő augusztus 24–25-én ismét megrendezik a Kállay-világtalálkozót Nyíregyházán és Kállósemjénben.

Elismerés a támogatónak

Számos támogatója van a gyűjteménynek a vállalkozói szférából is, a sajtótájékoztató elején dr. Ulrich Attila és Dohanics László emlékplakettel köszönték meg Papp Sándornak, a Pa-Comp Kft. ügyvezetőjének és feleségének a támogatást. Elhangzott az is, ugyanilyen elismerést vesz át a Múzeumok Éjszakáján Révész Bálint nagyvállalkozó is. A Múzeumok Éjszakán egy, az ő tulajdonában lévő kamion változik át színpaddá.

KO