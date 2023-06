– „Az író nem csupán úgy lesz könyves ember, hogy ír és kiadatja könyveit, hanem ha ír és annak következményeivel is szembenéz, ha kiadatja művét” – hangoztatta a Kossuth-díjas írót, s megjegyezte: az írás mindig visszahat az írójára, a könyv íróját teljesen megváltoztathatja, személyiségét formálja egy-egy alkotása. Hozzáfűzte, a mai fiatal írók nagyon jók, sok-sok tehetséges 1, 2, 3 kötetes írót tud mondani, s ez öröm.

Majd jó könyvhetet kívánt a nyíregyháziaknak. Bereményi Gézával készült egy hosszabb pódiumbeszélgetés is, de csak a hivatalos köszöntők után.

Jászai Menyhért a város alpolgármestere azzal folytatta, ahogyan az író egészen pici korában szerette meg az olvasást, úgy a mai gyerekekkel is meg kell szerettetni a jó könyveket. S bár minden a digitális világ felé viszi az embert, nem szabad, hogy az olvasás élményét is kizárólag ott éljék meg a fiatalok. Lapozzanak könyveket, éljék át az olvasás örömét a hagyományos módon.

– Minden könyvnek van haszna és értéke, s legyen helye a családban – tette hozzá az alpolgármester. Baracsi Endre a vármegyei közgyűlés alelnöke is ehhez a gondolatsorhoz csatlakozott, s szerinte is minden egyes könyv, regény, képregény hozzátesz az ember személyiségéhez.

Tomasovszki Anita, a könyvtár igazgatója a könyvtárak szerepét is hangsúlyozta az olvasóvá nevelésben, hiszen a könyvtár az irodalom felfedezésének fontos helye. Az idei könyvhét mottója is az: „Olvasó vagyok”, s ez is tudatosítja mindenkiben, hogy olvasni élmény.

Elhangzott az is, a 94. Ünnepi Könyvhét és 22. Gyermekkönyvnapoknak az idén a megyei könyvtár ad otthont. Színes programok várják a látogatókat a következő napokban, bejárhatják az épületet a pincétől a padlásig, számos könyvvel megismerkedhetnek, és izgalmas beszélgetések is ígérkeznek.