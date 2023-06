Az idén sem marad el a nyíregyházi Krúdy Art Mozi nyári filmes szabadegyeteme; a kétnapos programra június 26–27-én, jövő hét hétfőn és kedden várják az érdeklődőket.

A nyitónapon 17 órától a Woodstock című amerikai dokumentumfilmet vetítik, előtte 16.30-tól dr. Drabancz M. Róbert főiskolai docens tart előadást Ellenkultúra a filmvásznon címmel.

Havenstől Hendrixig

Talán senkinek nem kell bemutatni az első Woodstock Fesztivál kulturális jelentőségét és hatását. A korához képest a lehető legfilmszerűbb élményt nyújtó alkotás ugyan a nyitó és záró előadásokon kívül nem őrzi meg a valós idősorrendet a színpadon, válogatása így is lenyűgöző. Richie Havens kezdése után olyan koncertekbe nézhetünk bele, mint a The Who, Joe Cocker, a Jefferson Airplane, a Santana vagy Janis Joplin. A fesztivál méltó lezárásaként Jimi Hendrix minden idők egyik, ha nem a legjobb zenei élő showját szolgáltatta, benne az amerikai himnusz gitárszólós verziójával. Mozis hatása nem véletlen. Michael Wadleigh rendezőt a vágásban hatan segítették ki, köztük Thelma Schoonmaker és Martin Scorsese. Az Oscar-díjas alkotást Roger Ebert az addig készült legjobb amerikai dokumentumfilmnek nevezte. Egy időutazás az egyik legnagyobb hatású XX. századi eseménybe, amely utóéletéhez azóta is talán csak a Live Aid ért fel zenei fronton.

A nyári filmes szabadegyetem második napján a hazai animációs alkotásoké a főszerep. A program 17 órakor a Műanyag égbolt című magyar–szlovák animációs film megtekintésével kezdődik, amit 18.45-től Kertész Sándor grafikus művésztanár, a megyei könyvtár képregénytárának egyik megálmodója Az „újhullámos” magyar animációs film című előadása követ.

A Műanyag égbolt egy állatok és növények nélküli nem túl távoli jövőben játszódik, ahol az emberiség túlélésének kegyetlen ára van. Egy férfi azonban minden szabályt áthág, hogy megmentse a felesége életét.

Ötven év egy élet

Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta animációs nagyjátékfilmje 20123 Magyarországára repít el minket. Így írt róla a Mandiner: a Kárpát-medence és benne hazánk is sivataggá vált, a Duna teljesen kiszáradt, az emberi civilizáció pedig csupán Budapest pesti oldalára szűkült, amelyet óriási műanyag búra alá zártak, megóvva a város maradékát a szélsőséges időjárási viszonyoktól, a szél- vagy homokviharoktól. A mesterséges buborékban pedig az általunk megszokottól teljesen eltérő törvények uralkodnak.

A Föld növény- és állatvilágának pusztulása után a tudósok egy tápláló, ám emberi húsból táplálkozó növényt kísérleteznek ki. Az emberek a fennmaradásuk érdekében önként lemondtak életidejük közel feléről, így csupán ötven évig élnek, azután pedig az állam rendelkezik a testük felett. Az idő lejártával egy különleges fa magját ültetik beléjük, ezzel mintegy visszaadva őket a természetnek. Átkerülnek a „telepre”, ahol testük tápanyagként szolgál e különleges, ehető levelű fafaj számára, amelyből a búra alatt fennmaradt civilizáció tápláléka készül. Így lesz kerek a körforgás, melynek részként megismerjük Nóra és Stefan családi kálváriáját, akik elveszítették kisfiukat, s mivel Nóra betöltötte a harmincat, nem vállalhattak újra gyermeket. A nő egyre inkább bezárkózik, depresszióssá válik, nem tud megküzdeni az őket ért traumával, mígnem maradék életidejéről lemondva, Stefan tudta nélkül, önként vállalkozik a beültetésre. A férfi pedig – annak ellenére, hogy neki huszonnyolc évesen lenne még esélye új családra – igyekszik mindenáron megakadályozni, hogy Nórából fa legyen.

KM