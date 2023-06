Helyi különlegességek

– A vidék értékeit gyűjtjük össze, hiszen a helyben termelt zöldség-gyümölcs zamatos íze mutatja meg a kulináris gasztronómiai értékeket – részletezte Pótor Melinda, a Minden, ami Szatmár-Bereg egyesület elnöke. – Az üzletben megjelenő 40-50 kistermelő kézműves portékáit, a kézművesek tárgyi kincseit szeretnénk összefogni és bemutatni. A hagyományokra épülő és a régből fennmaradó helyi különlegességeket országosan szeretnénk népszerűsíteni, hogy a régi mesterségeket megismerje a következő generáció is – részletezte az irodavezető.

Folyamatosan eseményeket szerveznek, ahol lehetőséget teremtenek arra, hogy az üzletben megtalálható portékákat minél szélesebb körben bemutassák. Kóstolóestekre elviszik Szatmár-Bereg ízvilágát, a kézműves alkotásokat pedig kiállításokon, más rendezvényeken népszerűsítik.

– Szatmár-Bereg kisfalvakból áll, ahol számos érdekesség megmaradt. Ezeket a gazdag kulturális értékeket szeretnénk bemutatni azért, hogy a vármegye még érdekesebb és látogatottabb turisztikai hely lehessen. A legfontosabb feladatunk pedig az, hogy az örökségül fennmaradt tradíciókat életben tartsuk. Picit megújítva tesszük közkinccsé a vármegyei készítményeket a helyieknek, de akár országosan is – fejtette ki Pótor Melinda.

Kulturális élmény

Az egyesület segítségével olyan lehetőségeket ragadnak meg, amivel tudják ezt a kiváló csapatot propagálni, segíteni őket abban, hogy bemutatkozhassanak, tevékenységüket jobban megismerjék. Minden tagjuk fontos pillére az egyesületüknek, egyedi élettörténetükkel, életútjukkal jutottak el oda, hogy alkossanak, valamilyen finomságot készítsenek.

– Ezeket az életutakat is szeretnénk mindenki számára elérhetővé és bemutathatóvá tenni. Azért, hogy mások is meglássák tájegységük rejtett kincseit. Az egyesületünk megannyi alkotótábort, workshopot szervez fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy a generációkat összehozva egymástól tapasztalatokat szerezhessenek, tudást cserélhessenek. Minden, ami Szatmár-Bereg egy brand, továbbá minőségi garancia arra, hogy az egyesület lehetőségeket teremt a környék népszerűsítésére – mondta az egyesület elnöke, és hozzátette: folyamatosan kirándulásokat is szerveznek, városi és vidéki programokat, hogy a helyiek is jobban értékeljék ezt a közösséget és még jobban felfedezzék Szatmár-Bereg nevezetességeit, mesterségeit.

Értékteremtő kulturális élményt szeretnének nyújtani vármegyénkben, hogy az itt rejlő hagyományok, gasztronómiai és más jellegű örökségünk mindenki számára megismerhető legyen.

LN