Egy iskolát a nebulók tesznek oktatási intézményé, a diák és a tanoda elválaszthatatlan egységet képez. A fiatalok tudásszomja, lelkesedése, tenni akarása és vidámsága az, ami élettel, tartalommal és érzelemmel tölti meg a tervezőasztalon egykoron mérnöki precizitással kigondolt épületet. A gyermek ugyanakkor a jövőt is jelképezi, ő lesz az, aki folytatja nagyszülei, szülei életét, folytatja elődei munkáját, valamint építi, szépíti hazáját.

Így aztán nem véletlen, hogy egy szoborral gazdagodik majd Kemecsén az általános iskola parkja. A magánfelajánlásokból elkészített művészeti alkotást június 9-én 16 órától avatják fel. Beszédet mond Smid Józsefné, majd leleplezik a szobrot, közreműködik Debrovszki Borbála, Gergely Lászlóné, Márkusné Tóth Gizella, Nemes József. Ezt követően a történelmi egyházak képviselőinek – Tamás László, Szabados Viktor, Szalkó Károly – áldása és imája következik.

A Kemecse minden diákját szimbolizáló képzőművészeti kompozíción elhelyezik az emlékezés virágait, majd elmondja ünnepi gondolatait Pásztor Gyula Csabáné, a Kisvárdai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója és Lipők Sándor, Kemecse polgármestere. A vendégeknek műsorral kedveskednek az általános iskola tanulói Gerber Angelika vezetésével. A műalkotást készítő Biró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész munkásságát Sirpa Ihanus képzőművész mutatja be. Az ünnepség Lipőkné Papcsák Anita intézményvezető gondolataival fejeződik be.