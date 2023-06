A napokban rendezték meg Nyírbogdányban a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyik legfontosabb és legszínvonalasabb műsorát, a tanév végi gálát. Az elmúlt években ezt a népszerű rendezvényt a pandémia megtörte, de az intézmény vezetősége úgy döntött, hogy pár év kényszerszünet után visszahozza az iskola életébe ezt a nívós eseményt.

Folyamatos fejlődés

– Iskolánk tanulóinak képzőművészeti, néptánc, furulya, zongora tanszakon van lehetőségük tanulni, illetve a színjátszás rejtelmeit is elsajátíthatják. A fiatalok egész éves munkájából kaptak betekintést a gálaműsor keretében a szülők, a nagyszülők és az érdeklődők. A lassan véget érő tanév során a képzőművészeti és színművészeti csoportok eredményesen működtek, sokat fejlődtek az intézmény diákjai. Nagy örömmel töltötte el a szülőket, hogy láthatták gyermekeiket szerepelni, illetve az év folyamán is figyelemmel kísérhették a fejlődésüket. Minden gyermeket arra biztat az oktatási intézményünk, hogy folytassa megkezdett munkáját a jövőben is, valamint várjuk majd sok szeretettel az új jelentkezőket minden művészeti ágba – tájékoztatta szerkesztőségünket Gadzsa Bernadett tanárnő.

KM