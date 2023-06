Kutrik Bence zeneszerző második alkalommal szervezi meg ebben az évben a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivált. Az első évadhoz hasonlóan most is főszerepet játszik a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével. A koncert 2023. június 4-én 15 órakor kezdődik Vácott a Fehérek Templomában. A hangversenyen a kortárs magyar zeneszerzőktől tizennégy mű csendül fel, több szerzeménynek most lesz az ősbemutatója. A szerzők között találhatjuk többek között Bánkövi Gyulát, Bella Mátét, Ott Rezsőt, Madarász Ivánt, Kutrik Bencét és a nyíregyházi származású Szentpáli Rolandot is. Több zeneszerző személyesen is részt vesz majd a kortárs zenei koncerten.