Nemhiába próbáltak egész tanévben a porcsalmai Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó tagozatának növendékei, a kemény munkának meglett az eredménye: a közönség hatalmas tapssal ismerte el a diákok játékát. A fiatalok két előadással készültek, a kisebbek a Hófehérke és a hét törpét, a nagyobbak a János vitézt vitték színre.

Beköltöztek a művelődési házba

– A két csoportba összesen negyvenöt színjátszós jár. A gyerekek lelkesek, ez megkönnyítette a közös munkát, de persze így is sokat dolgoztunk, hogy a bemutatókra minden összeálljon – árulta el Gaálné Kiss Hortenzia tagozatvezető. Hozzátette: ebben a tanévben tizenkét első osztályos növendéke volt, így a kisebbekkel, akik nehezebben tanulnak még szöveget, zenés mesejáték formájában mutatták be a Grimm-fivérek klasszikusát.

– Ők még nagyon lelkiismeretesen készülnek, otthon leülnek és mint egy verset, megtanulják a szöveget, akármilyen hosszú is. A nagyobbakra inkább az jellemző, hogy a próbák alatt memorizálják a szöveget. Az elmúlt hetekben szinte a művelődési házban laktunk, ha esett, ha fújt, folyamatosan gyakoroltunk – árulta el a pedagógus, aki 1997-ben foglalkozik a színészpalánták pallérozásával. Az elmúlt évtizedekben olyan nagyvolumenű előadásokat állított színpadra, mint az István, a király, az Egri csillagok vagy A Pál utcai fiúk. Az idén azért választotta a János vitézt, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz Petőfi Sándor elbeszélő költeményét.

– A legnagyobb szívfájdalmunk az, hogy a vizsgaelőadáson és az iskolán kívül nem tudnak bemutatkozni a színjátszósaink. Régebben mintha több színjátszó fesztivált, megmérettetést hirdettek volna, most ezekből is kevesebb van. Jó lenne, ha valaki felkarolná az ügyünket és segítene abban, hogy legalább néhány intézményben, rendezvényen megmutathassák magukat a gyerekek. A korábbi minősítő versenyek igazolták, hogy jó úton járunk, tehetségesek a növendékeink, jó volna, ha ezt a nagyobb közönség előtt is bebizonyíthatnák – sóhajtott mosolyogva Gaálné Kiss Hortenzia.

Zene, tánc, képzőművészetek

A porcsalmai központú intézménynek Géberjénben, Ököritófülpösön, Pátyodon és Tyukodon is van telephelye – az iskola tizenöt pedagógusa összesen 560 gyermekkel foglalkozik. Társas- és néptánc-, zongora-, fa- és rézfúvós oktatás mellett a festészettel is megismerkedhetnek a diákok. Nemrégiben alakult egy rocksulis csapatuk, van egy japán csőharang együttesük, a következő tanévtől pedig szeretnék bevezetni a népzenei oktatást is – ismertette Juhosné Szabad Alice, a Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

KM