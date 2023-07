Ha egy énekkar a születésnapját ünnepli, nincs szükség virágra, tortára, gyertyára, csak sok-sok dalra. Éppen ez történt 2023. június 24-én, szombat este a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában a Cantemus Kórus immár hagyományos évadzáró hangversenyén, ami egyúttal a megalapításának huszonötödik évfordulójára emlékező Cantemus Vegyeskar ünnepe is volt.

Átadták a vándordíjat is

Ünnepeltként többet volt színpadon a Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezette művészeti együttes, amelynek olyan apukák és anyukák voltak az alapító tagjai, akik egykoron a még 4. Számú Általános Iskolában ismerkedtek meg a kóruséneklés titkaival, a közös éneklés szépségeivel Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, énekpedagógus óráin és énekkari próbáin. A kóruséneklés fogságából felnőtt korukban sem szabadulhattak az egykori nebulók, lelkesen és elhivatottan lettek az 1998-ban megalakult Cantemus Vegyeskar alapító tagjai.

A szombat esti évadzáró hangversenyen Bárdos Lajos Cantemus című dalát a kóruscsalád valamennyi tagja énekelte, majd az összkari szereplés után színpadra lépett a fiúkórus, a gyermekkar, az ifjúsági vegyes kar, a 8. osztályosok kamarakórusa.

Több évtizedes hagyomány már, hogy az évadzáró hangversenyen adják át a Rábai Júlia alapította vándordíjat annak a nyolcadikos kórustagnak, aki hangszeres növendékként is kiemelkedő munkát végzett. Az idén ezt a vándordíjat Tamás Mátyás Bertalan vehette át, aki Debrecenben tanul tovább matematika–fizika vonalon, a zongoratanára pedig továbbra is Grünwald Béla zongoraművész, mesteroktató lesz a cívisvárosban. Hogy a végzős diák nem érdemtelenül kapta meg az elismerést, azt azonnal bizonyította is, a zongorakíséretet játszotta el, amikor a társai Smetana Eladott menyasszony című művéből adtak elő részletet.

Köszöntötte a vegyes kart a Pro Musica Leánykar is, majd az ünnepelt adott ízelítőt a magas színvonalú kóruséneklésből. Az elmúlt huszonöt évben sok új kórustag érkezett a vegyes karhoz az alapító tagok mellé. Szabó Soma karnagy azokat köszöntötte, akik tíz éve énekelnek az együttesben, Szabó Dénes kórusigazgató pedig azoknak köszönte meg a munkáját, akik a kezdetektől a vegyes kar tagjai.

Őrizni a kulturális örökségeket!

Bárha nem volt virág, torta és gyertya a születésnapi ünnepségen, volt köszöntőbeszéd. Először dr. Gáva Krisztián, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkára mondta el gondolatait, aki tulajdonképpen hazajött, hiszen Nyíregyházán született. Beszédét Hamvas Bélától vett idézettel kezdte, hogy kifejezhesse a művészet erejét, lélekmegújító varázslatát: „Az embernek önmagából művet kell alkotnia, hogy az örökben abban éljen. De a műnek nyitva kell állnia, hogy aki be akar lépni, befogadja.”

– A művészet arra kötelez, hogy őrizzük a lángot. A kulturális örökségeket is őriznünk kell, s ehhez kell tett, kemény munka, kikezdhetetlen hit. A Cantemus kóruscsalád garancia arra, hogy van remény, vízió, erő mindehhez. A Cantemus tulajdonképpen egy erőteljes fa: van gyökere mélyen, a törzse egyenesen áll, a gallyak pedig éltetik a leveleket – fogalmazott többek között a politikus.

– A kórusművészet életforma. Felértékelődik a közösségi lét, az alkotás szerepe. A kontroll nélküli online világot felváltja a Cantemus kóruscsalád, alternatívát kínál. A Cantemus olyan sziklára épült, aminek alapja a hűség, az alázat, a hazaszeretet, a szorgalom, a tudás. A Cantemus örök törvényű értékek képviselője, példaértékű az a munka, amit a kulturális örökség terén felvállalt.

– Magyarország Kormánya kiemelt figyelemmel követi azt a csodát, amit a Cantemus a keleti országrészben megvalósít. Nyíregyházi származásúként engem is büszkeséggel tölt el az itt végzett munka. Köszönöm Szabó Dénesnek, Szabó Somának és az együttes valamennyi tagjának a kitartó munkát – mondta dr. Gáva Krisztián.

Képviselték a várost, az országot

Az elmúlt években szoros munkakapcsolat alakult ki a Cantemus kórus és Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója között, így nem véletlen, hogy barátként és tisztelőként a neves szakember is köszöntőt mondott. Felidézte a Cantemushoz kötődő emlékeit, majd kiemelte: – A nyíregyházi kórusnál láttam először mozgást a színpadon. Akkoriban ez eretnekgondolatnak számított, ők voltak az elsők, akik ezt alkalmazták. Ma azt is láthattuk, hogy egy kis mozgás értékké, motivációvá válik a színpadon még egy fiatalember életében is.

– Nem felejtem el azt a koncertet sem, amikor egy Gyöngyösi Levente-művet együtt adtunk elő, s a legvégén már csak a Cantemus Vegyeskar énekelt a cappella egy korál dallamot. Olyan szépen szólt, hogy még a profi zenészeim is könnyeztek, csodálatos élmény marad a számomra – emlékezett Hollerung Gábor, s még hozzátette: – Kérem a politikusokat, vigyázzanak erre az értékre. Boldog születésnapot kívánok, valamint sok örömöt egymás társaságában és a zenében.

Beszédet mondott a hangverseny végén dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. Mint utalt rá, huszonöt év hosszú idő egy ember, egy család életében, hiszen ennyi idő alatt több generáció is felnő.

– Akik huszonöt éve tagjai az együttesnek, úgy érezhetik, hamar eltelt a negyed évszázad, ugyanakkor minden bizonnyal sok-sok óra is kevés lenne ahhoz, hogy elmeséljék, mi minden történt azóta. Gratulálok a sok-sok díjhoz, és köszönet azért, hogy színvonalasan képviselték Nyíregyházát és Magyarországot – jelentette ki többek között a város vezetője.

Az évadzáró hangverseny zárásaként ismét énekelt a kóruscsalád minden tagja, Az oroszlánkirály című mesefilmből csendült fel Az élet az úr című dal, s a hálás közönség a felejthetetlen élményt nyújtó koncertet vastapssal köszönte meg. MML