Féltve őriz egy közel nyolcvanesztendős festményt a Nyíregyházán élő Halinda Istvánné született Kodák Terézia. A kép generációról generációra öröklődött, s nem az anyagi, inkább az eszmei értéke miatt fontos számára, hiszen szülőhelyének egyik épületét, a baktalórántházi Dégenfeld-kastély utca felőli szárnyát ábrázolja.

Halinda Istvánné az immár 79 éves festménnyel

Fotó: M. Magyar László

A nagypapájától hallotta

– Baktalórántházán születtem 1944 októberében a Petőfi utca 4. sz. alatti házban. A Dégenfeld-kastély közelében laktunk, a nagyapám, Kodák András nevelt engem. 1944-ben, amikor bent voltak a településen a Vörös Hadsereg katonái, egy tiszt olajfestékkel lefestette ezt a kastélyt a római katolikus templom felől. Ez a festmény jövőre lesz éppen nyolcvanéves. Én is abban az évben születtem, a kép történetét a nagypapámtól ismerem.

– Az orosz katonatiszt nálunk szállt meg. Több képet is festett, a tavon úszkáló hattyúkat is megfestette, de nem tudom, hogy a többi alkotása hová lett, nem tudom, hogy a keresztanyám hová tehette. A kép egyik sarkában ott az évszám és a képet készítő tiszt neve, valami Miholovics – mesélte érdeklődésünkre Halinda Istvánné. – A Dégenfeld-kastély udvarán volt egy nagy tó. Arra már én is emlékszem, ahogy a hattyúk úszkáltak rajta. Sokat jártam oda be horgászni. A kerítésen bebújtunk mi, gyermekek, s mentünk a parkba játszani és a tónál horgászni. A tó tele volt hallal, rostával fogtuk.

– A kastély tüdőszanatóriumnak adott otthont gyermekkoromban. Úgy 5-8 éves lehettem, amikor egy porcsalmai beteg nénitől, Szilágyi Lászlóné Marika nénitől, aki szintén tüdőbeteg volt, kaptam egy nagy babát. Anyukám és a keresztanyám mosott és vasalt ennek a Marika néninek. Gyermekként vittünk a szanatórium betegeinek ezt-azt, ha kértek valamit. Lyukat vágtunk a kerítésbe, s ott jártunk be. Még a libákat is behajtottuk a nyíláson, s ott úsztattuk az állatokat a tóban.

– Tizennyolc éves koromig éltem Baktán, utána Nyíregyházára költöztem. A festmény azóta megvan, bekereteztettem, megbecsültem, vigyáztam rá. Ott vannak a pincék a terasz alatt, oldalt pedig még látszik a cselédház is, amiben a szolgák laktak, illetve főztek és mostak. Így hallottam mindig a nagyapámtól. Anyukám is dolgozott a grófi családnál, de talán még nagyapa is dolgozhatott a grófnak, hiszen ispán volt – folytatta Halinda Istvánné.

Nagy örömmel fogadják

– Arra gondoltam, felajánlom a múzeumnak megvételre, vagy ha nem tudják megvenni, felajánlom kiállításra, ha érdekli őket. Nekem még jelent valamit ez a kép, hiszen kötődnek hozzá emlékek, ugyanakkor jól tudom azt is, az utódaim számára már nem fontos, nekik csak egy kép a sok közül – tette hozzá a festmény tulajdonosa.

A baktalórántházi Dégenfeld Művelődési Központ, Könyvtár és Kastélymúzeum megbízott intézményvezetőjét, Bodnár Istvánt is megkereste szerkesztőségünk a festménnyel kapcsolatban.

– A festmény tulajdonosával felveszem majd a kapcsolatot, és egyeztetek vele a további lehetőségekről. Az biztos, hogy megvásárolni nem tudjuk, de örömmel mutatjuk be a kastélymúzeumban a képet, és természetesen feltüntetjük mellette a tulajdonos nevét is, hadd tudják a látogatók, ki ajánlotta fel a festményt a közgyűjtemény számára – mondta el érdeklődésünkre Bodnár István.

MML