Élnek olyan emberek közöttünk, akik már fiatalon eldöntik, hogy felnőttként a művészet világában szeretnének tevékenykedni, s vannak olyanok is, akiknek ez meg sem fordul a fejükben, s egyszer csak azon kapják magukat, hogy alkotóművészekké váltak.

Gyógytornászként dolgozik

A fehérgyarmati születésű Jánosiné Fecske Ildikó az említett két típus közé sorolható, hiszen bizonyos szinten már gyermekként vonzotta őt a festészet, mégsem gondolta magáról, hogy ő valaha is ezt a tevékenységet fogja űzni.

Ildikó 1987-ben született Fehérgyarmaton, a gyermekkorát a gazdag múltú Szatmárcsekén töltötte. Itt kezdte meg az általános iskola első pár évét is, közben felvételizett a fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumba (akkor még Zalka Máté Gimnázium néven volt ismert), ahová hat évig járt, majd átjelentkezett a debreceni Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumba. Már az általános iskolai éveiben is szívesen rajzolt, festett, s a munkáira a tanárai mellett az iskola akkori igazgatója, Rácz László is felfigyelt.

Miután gyógytornászként végzett, felvették a fehérgyarmati kórházba, ahová gyermekkora óta vágyott, látva a szintén ott dolgozó keresztanyja elhivatottságát a szakmája iránt. Két éven keresztül dolgozott a kórházban egy nagyszerű csapattal, s erre az időszakra nagy szeretettel gondol vissza.

– Imádtam azt a munkát – mesélte Ildikó érdeklődésünkre. – A vezető gyógytornász Dévény-terápiát tartott, ő vezetett be a manuális technikák szeretetébe, valamint megmutatták, milyen is egy jó csapatszellem, egymás támogatása, segítése. Később Pestre költözve a legnagyobb szakemberek mellett dolgozhattam: eleinte Quastné Rigó Kata és Pataki Dalma gyógytornászok és oktatók mellett, most pedig Galambos Zsuzsa mozgásterapeuta mellett dolgozom.

Vissza a vidéki élethez

Fecske Ildikó 2018-ban férjhez ment Jánosi Lászlóhoz, s 2021-ben született meg közös gyermekük, Levente.

– A gyermekünk születése előtt úgy döntöttünk, kiköltözünk az agglomerációba, Szigethalomra, hogy olyan élete lehessen Leventének, amilyen nekünk volt vidéken. Ismerje a boltos nénit, a pékségben már tudják, mit kérünk, és amikor kint sétálunk, az utcában mindenkinek köszönhessünk. Legyen egy kis kertünk, és hogy a kakas kukorékoljon reggelente. Ez mind teljesült – folytatta Ildikó, aki egy olyan környezetbe csöppent, ahol öröm élni és alkotni. A közelmúltban elhunyt Farkas Lajos pedagógus volt Ildikó gimnáziumi rajztanára, aki nagy hatással volt rá, tőle rengeteg biztatást kapott.

− Kirakta a rajzaimat az iskolai kiállításokra, s akkora csodálattal nézte végig a diákjai munkáit, mintha csak egy Monet-kiállítás lenne – emlékezett vissza Ildikó a kezdetekre. – Egy vázlatomat nyolc évfolyamos rajzversenyen indította el, ahol második helyezést értem el. Olyan önbizalmat adott, hogy édesapám ezt látva megvette az első ecsetkészletemet és olajfestékeket, na meg vásznat, miután már a fiókjaim farostlemezére is festettem. Innentől sokkal jobban lázba hozott egy új színű olajfesték, egy Munkácsy-ecset vagy egy méretre vágott farostlemez, mint egy-egy ruha.

– Egyszer volt lehetőségem a néhai szatmárcsekei polgármester, Sarkady Pál jóvoltából Soltész Péter kárpátaljai festőművésszel terepen festeni. Hatalmas élmény volt, ahogy mindenki keresett magának egy kis helyet az állványával és csendesen elmerültek a munkában. Három festményemen Soltész Péter ecsetvonásai is rajta vannak, ahogy segített az ábrázolásban, a színekkel kiemelésben. Szó nélkül tanított, átadta a tudását, és sosem minősített. Ő egy nagy festő, hatalmas szerénységgel és mély alázattal.

Amit szóval is nehéz kifejezni…

Fecske Ildikó nagy lelkesedéssel kezdett festeni, s ha teheti, a mai napig ecsetet fog és alkot. A nagyszülei gyászát is festéssel dolgozta fel, mint mindazon érzéseit is, amiket szavakkal is nehéz kifejezni, így a szülei, nagyszülei iránt érzett hálát, a férje iránti bizalmat. Az alkotás során az édesapjára mint tanácsadóra tekint, az édesanyja pedig a keretek kiválasztásának nagy „mestere” a leánya szerint, s egyben Ildikó képeinek a legnagyobb rajongója.

Jánosiné Fecske Ildikó képeiből a közelmúltban rendeztek kiállítást a lakóhelyén, Szigethalmon a városi könyvtárban. A fiatal alkotó reméli, hogy egyszer majd szülőföldjén, Szatmárban is bemutatkozhat a festményeivel.