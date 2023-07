Célkitűzésként jelöltük meg, hogy tagjaink rendszeres olvasással bővítsék irodalmi ismereteiket, széles körben ismerjék meg a magyar vers- és prózairodalom remekeit. Terveinkben szerepelt kortárs és helyi írókkal való találkozás, egy-egy téma közös feldolgozása, vendég előadók meghívása. A havonkénti egyszeri találkozásokon ezek a célok maradéktalanul megvalósulnak ma is – Hradeczky Tamásné vezetésével – az 50 tagot számláló közösségben.

A kultúrát képviseli

Jelenleg a Nyírség Könyvtár Alapítvány ad otthont a körnek, mely most ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Köszönjük Onderó Szilárdnak, az alapítvány elnökének és kedves munkatársának, Csabai Lászlónak a tőlük kapott sok segítőkész támogatást.

Az Irodalmi Kör a közelmúltban érdeklődési körét a színház világával is bővítette. Ennek alapján négy színházi előadás részesei lehettünk. Először Debrecenben, a Csokonai Színházban Szabó Magda Für Elise című regényének színpadi változatát, később Budapesten, a Vígszínházban Friedrich Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása drámáját, majd Miskolcon, a helyi Nemzeti Színházban Hunyadi Sándor A feketeszárú cseresznye című színházi előadását láttuk.

Mi, irodalmat, kultúrát kedvelő közösség úgy éreztük, hogy sokkal színesebb lett ezzel a korábban ismert könyv, regény mondanivalója, mert más az élmény, ha olvassuk, és teljesen más, ha a színészek tolmácsolásában tárulnak elénk az események.

Jó érzés volt a mai rendezők, Ráckevei Anna, Rudolf Péter, Szőcs Artur munkáját megtapasztalni, híres színészeinket élőben a színpadon látni. Remek alakítást nyújtott például: Varga Klára, Hajdu Ilona, Bakota Árpád, majd Hegyi Barbara, Hegedűs D. Géza, Balázsovits Edit, Bokody Márk, Lajos András és Czvikker Lilla. A darabok zenei világa is biztosan megmarad emlékeinkben. (De maga a három színház építészeti szempontból is igazi remekmű.) Köszönjük és gratulálunk mindenkinek, aki valamilyen formában részese volt az előadásnak. Az élményeinket, tapasztalatainkat a következő összejövetelen meg is osztottuk egymással.

Az előadásokra Mádi Zoltán, a Vígszínház gazdasági igazgatója hívta fel a figyelmünket, és segített azok megtekintésének szervezésében.

Tudjuk, hogy ő bármilyen előadást is ajánl, az biztosan a kultúrát, az irodalmi értéket képviseli. A Vígszínházban kis közösségünket szeretetteljesen fogadta, és bevezetett bennünket a kulisszák mögé is. Segítségét emléklappal köszöntük meg.

Negyedikként a X. Színházi Olimpia keretében Nyíregyházán a Bukaresti Nemzeti Színház társulatának tolmácsolásában a Histrionics című darabot láthattuk. A román nyelven elhangzott előadást a magyar felirat tette érthetővé, élvezhetővé. Különleges és emlékezetes volt egy ilyen színházi élmény részesének lenni. Jó, hogy városunk is helyet ad ilyen rendkívüli és nagyszabású rendezvénynek. Köszönet érte Kirják Róbertnek, a Móricz Zsigmond Színház igazgatójának.



Összedobbannak a szívek

Összegezve, a négy előadás felejthetetlen élménnyel gazdagított bennünket. A nemrég elhunyt Bárány Frigyes Jászai Mari-díjas színészünk gondolatait mi is magunkénak érezzük: „Amikor a színész és a közönség együtt van a játék legnagyszerűbb pillanataiban, olyankor tényleg összedobbannak a szívek. Hiszem, hogy a színháznak mindig van jövője.”

Éppen ezért a későbbiekben is szerepel terveinkben hasonlóan értékes darabok megtekintése. Mert „a színház nem játék, hanem kulturális színtér.” Fekete Istvánné,az Irodalmi Kör szervezője