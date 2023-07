Bajadér, Marica grófnő, János vitéz, Én és a kisöcsém, Miss Saigon, Elisabeth, István, a király – hogy mi a közös ezekben az előadásokban azon túl, hogy dalban bontakozik ki a történet? Az, hogy mindegyikben szerepelt Dolhai Attila. A kisvárdai színész-énekes-dalszerző az elmúlt két évtized legendás produkcióinak legsikeresebb dalaiból válogat a Best of Dolhai című koncertjén, aminek a Margitszigeti Szabadtéri Színház ad otthont július 20-án.

Zenei sokszínűség

– Igazi megaprodukcióra készülünk látványos színpadképekkel, táncos-vokalistákkal. Az est az Operettszínházban töltött húsz évem összefoglalása lesz, azokból a produkciókból válogatunk, amik a legmarkánsabban mutatják meg a pályámat a régiektől az új darabokig – olvasható a Jászai Mari-díjas művész honlapján.

– Nagyon sok sikeres előadáson vagyok túl, most pedig a szívem vágya teljesül azzal, hogy egy közel húszfős zenekarral szólalnak meg ezek a dallamok. Három külön zenei világ – musical, operett és rock – találkozik a színpadon, amihez a kíséretet a zenekarom és a szimfonikus hangzásért felelős Sturcz Szmollbend biztosítja – tette hozzá Dolhai Attila, s megjegyezte: érdekes lesz látni, hogy azok a gondolatok, amelyek régen megfogalmazódtak bennük az előadások kapcsán, hogyan születnek újjá ennyi év után.

A Best of Dolhain Janza Kata és Vágó Zsuzsi mellett a színész kislánya is fellép.

– Számos előadásban voltunk egymás partnerei, ezért egy igazi időbeli és lelki utazásra készülök. Lucával pedig ismét elhangzik majd a Nézz rám, Istenem! című dal.