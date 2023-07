„Londonban, hej, van számos utca...”, „Darumadár fönn az égen...”, „Doktor úr, a maga szíve sose fáj...” – néhány örökzöld Huszka Jenőtől, a magyar operettmuzsika klasszikusától. A nevéhez fűződik a Bob herceg, a Gül Baba, a Lili bárónő és a Mária főhadnagy is. A nyíregyházi székhelyű Szentpétery Zsigmond-díjas Beregszászért Alapítvány ajándékaként a Kárpátaljai Református Egyház Püspöki Hivatala, Fedák Sári egykori kastélya homlokzatára került fel a napokban Huszka Jenő neves zeneszerző emléktáblája, aki a magyar operettet világhírűvé tevő Bob herceg című zeneművét itt, Beregszászban, Fedák Sári vendégeként fejezte be 1902 decemberében. Az operettet a primadonnának írta, a címszerepet ő, azaz Zsazsa játszotta. Akkoriban (sajnos, akárcsak a háborús helyzet miatt ma is Kárpátalján) előfordult, hogy nők játszottak férfi szerepet, Fedák Sári például Bob, azaz György hercegen kívül János vitézt is alakította a színpadon.

Huszka Jenő emléktáblája

Forrás: Alapítvány

Az emléktábla-avató résztvevőit Dalmay Árpád, az alapítvány kuratóriumának elnöke levélben köszöntötte. Többek között ezt írta: „Emlékjelek állításával kettős célt szolgálunk: egyrészt az őshonos magyarság számára igyekszünk bizonyosságot adni arról, hogy gazdag magyar történelmi és kulturális múltja van e vidéknek, másrészt a betelepült más nemzetiségű polgártársak figyelmét akarjuk ugyanerre felhívni, tiszteletet ébresztve bennük az ezer éve itt élő magyarság iránt, ezzel is szolgálva a kölcsönös megértés, békés egymás mellett élés ügyét.

Megítélésünk szerint most különösen fontos az alapítvány ez irányú tevékenysége. E rendkívül bonyolult és veszélyes háborús körülmények között az egyre durvuló szélsőséges megnyilvánulások és történelemhamisítások közepette a védekezés és önigazolás hatékony eszköze lehet a múlt felmutatása, nemzeti büszkeségünk megőrzése”.

Az emléktábla domborműve Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása.

LTL