Vannak olyan színházi szerepek, amelyek összeforrnak az alakítójukkal, s melyekről a közönségnek hosszú évek elteltével is egyetlen színész jut az eszébe.

Mészáros Árpád Zsolt a musicalirodalom majd’ minden jelentős karakterét eljátszotta, emlékezetes alakítást nyújtott többek között a Rómeó és Júlia Benvoliójaként vagy a Mozart! címszerepében, de ha a nyíregyházi színházkedvelők meghallják a nevét, valószínűleg az Anconai szerelmesek című előadás jut először az eszükbe.

Az egyik legnagyobb siker

A Móricz Zsigmond Színházban 2000. december 16-án mutatták be Vajda Katalin és Fábri Péter zenés darabját, ami a teátrum közel negyven éves fennállásának egyik legnagyobb sikere lett: a társulat több mint 150 alkalommal mutatta be. 2014-ben elkészült a folytatása is, a közönség pedig annyira szereti az olasz slágerekkel tűzdelt, könnyed történetet, hogy a színház a következő évadban ismét műsorra tűzi: az új feldolgozást Keszég László rendezi majd.

Mészáros Árpád Zsolt mindkét korábbi darabnak részese volt, és szerepet kapott a következőben is, sőt, most pénteken is hallhatja őt a közönség a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, ahol 20.30-tól az előadás dalai csendülnek fel Gulácsi Tamás, Horváth Margit, Horváth Viktor, Jenei Judit, Kosik Anita, Kuthy Patrícia, Mészáros Árpád Zsolt, Széles Zita és Tóth Zolka előadásában.

Színes egyéniségek

– Bár több mint húsz éve telt el a bemutató óta, pontosan emlékszem arra, milyen jó hangulatban teltek a próbák és hogy mennyi szeretetet kaptunk a nézőktől – mondta lapunknak Mészáros Árpád Zsolt, és hozzátette: ahogy minden szereplőnek, úgy neki is nagyon sokat adott a darab.

– A történet könnyed, a helyszín gyönyörű – kell ennél több? A főszereplő Tomao, aki egy Adria-parti kisvárosban él a lányával és könnyűvérű szobalányával, szomszédjában egy magányos panziósnővel és a dolgozni nem igazán szerető kávézótulajdonossal, amikor megérkezik egy összetört szívű milliomos, és egy fiatal lány, aki születendő gyermekének apját keresi. Mindannyian színes egyéniségek, izgalmas karakterek. Az előadás tele van szerelemmel, humorral és sok-sok fülbemászó dallammal: amikor az Anconai szerelmesek kerül szóba, mindenkinek elszáll minden gondja. Szórakoztatás ez a javából, a darab pedig azért is lehetett ennyire sikeres, mert mi, színészek is nagyon szerettük. Lubickolhattunk a különböző műfajokban, s kiélhettük a felgyülemlett színészi vágyainkat, éppen ezért már alig várom, hogy jövőre elkezdődjön majd a próbafolyamat.

Sokan kíváncsiak az előadásra

Tudom, hogy a nézők is kíváncsiak az új feldolgozásra, különösen azért, mert az Anconai esetében különösen nagy a jelentősége a közönség és a színészek együttműködésének, szimbiózisának. Izgalmas feladat lesz, hiszen az is kiderül majd, hogy mennyit öregedtünk az első bemutató óta – természetesen én sem Lucia szerelmét, a vándormuzsikust játszom majd: Tomaót alakítom az új verzióban. Akik annak idején látták az Anconai első vagy második részét – szerencsére nagyon sokan vannak – biztosan megnézik majd Keszég László rendezését, és bízom benne, hogy most pénteken is rengetegen jönnek majd el a szabadtéri színpadra, mert kíváncsiak a jól ismert slágerekre – tette hozzá Mészáros Árpád Zsolt.

