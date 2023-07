A Sóstóhegyi Nyugdíjasok Szervezetének Vadrózsa Tánccsoportja, Vegyeskara és az Öreg Fiúk Énekkara – Borsi Gábor meghívására – a harangodi „Kemencés napon” vett részt. A megnyitó utáni kenyérszentelés már a csodás kalocsai viseletben lévő táncosaink körében zajlott. A Vadrózsa Tánccsoport tagjai a tánccsűrben bemutatták az érdeklődőknek a „Kalocsai karikázó” című táncukat. A kemencékhez közelebb húzódva adtuk elő dalcsokrunkat. Természetesen most is Makó Pál kísérte a „Vidám nagyikból” és az „Öregfiúkból” álló vegyes kórust. A férfiak bemutatták – a mindig nagy sikert arató – „Katonadalok” csokrukat is, amit majd Makó Pál és Tarcsa János közös citeraprogramja és Simon Józsefné szólóénekes dalcsokra követett. Nagy tetszést aratott az autentikus környezetben felhangzó citeramuzsika. Még riport is készült a résztvevőkkel. A fellépések után finom ebéddel vendégeltek meg bennünket a házigazdák, akik egész ottlétünk alatt figyelmesek voltak. Többen ott maradtunk délután is, hogy megtekintsük az eredeti „Kállai kettős” táncjátékot, ami igazán nagy élményt jelentett. Köszönjük, hogy a program részesei lehettünk!

Simon Józsefné kultúrfelelős