Bár még júliust mutat a naptár, hamar elröpül a nyár, s a szeptemberi tanévkezdéssel együtt megkezdődik a kulturális évad is. A Nyíregyházi Cantemus Kórus is összeállította a 2023/24-es évadra szóló bérleti sorozatának a tervét. Mint a zenebarát közönség már megszokhatta, ezeken a koncerteken főleg a Cantemus énekkarai szerepelnek, de mindig vannak meghívott előadók és együttesek is.

Nagy kihívás az énekeseknek

A kórusbérlet első hangversenye októberben lesz a megszokott helyen, a Kodály Zoltán Általános Iskolában, s a főszerepet a megalakulásának huszonötödik évfordulóját ünneplő Cantemus Vegyeskar kapja Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével. A végtelenség keretei című hangversenyen két különleges mű csendül fel, ugyanis Thomas Tallis és Gyöngyösi Levente szerzeménye egyaránt 40-40 szólamú mű.

Mint Szabó Soma karnagy egy korábbi nyilatkozatában lapunknak elmondta, nagy kihívás az énekkarosok számára, amikor negyven szólamot kell összeigazgatni, összehangolni.

A közönség számára is különleges élményt jelent, hiszen a teremben körben álló énekesektől más és más hangokat, más és más szólamokat hall, s az egész összeáll egy harmonikus renddé.

Ezen a koncerten a vegyes kar mellett közreműködik Fassang László Liszt-díjas orgonaművész és a Cantemus Fiúkórus. A kórusbérlet novemberi hangversenyén Orbán György és Mozart misekompozíciói hangzanak el a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar előadásában. Januárban a magyar kultúra napja előtt is tisztelegnek a kóruscsalád együttesei, márciusban pedig a 200 éve született Anton Bruckner a cappella és oratórikus műveit mutatja be a vegyes kar.

Klasszikusok a filmvásznon

Az évad zárásaként májusban filmzenéket hallhatnak az érdeklődők. A Cantemus Vegyeskar évek óta jó barátságot ápol a Hollerung Gábor érdemes művész vezette Budafoki Dohnányi Zenekarral, a két művészeti együttes együtt szólaltatja meg a filmvásznon immár klasszikusokká vált dallamokat az évadzáró hangversenyen.