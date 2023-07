A Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület által szervezett kirándulásnak köszönhetően teljesült egy nagyon régi vágyam: eljutottam a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. Egy, már letűnt világ található itt meg nyomokban, az egyes tájegységek szerint csoportosítva az épületeket. Láthatók itt a mesterek házai műhelyeikkel, a földből élő emberek lakóházai a gazdasági épületekkel, templom, fogadó stb. Nekem, aki falun nőttem fel, és a szüleim parasztemberek voltak, kicsi gyermekkorom emlékei között megőrződtek nemcsak az épületek, hanem az azokban élő emberek karakteres vonásai, a fejkendős és kötényes nénik, a kalapos, csizmás és bajszos férfiak is.

Évek óta kutatom felmenőim családfáját, gyűjtöm a családi történeteket, valamint Máriapócs és környéke történetét. Így tudtam meg, hogy a szentendrei skanzenben található Mándok görögkatolikus fatemploma, amely építészetileg egyedülálló az országban. Eredetileg a község Bukóc nevű dombja szélén állt, a 70-es évek elején lebontották, és elszállították a múzeumba. A Keleti-Kárpátokból a mi vidékünkre betelepített görögkatolikus ruszinok építettek ilyen templomokat, és nem csak Mándokon. Feltételezhetően ilyen lehetett a Máriapócson élő ruszinok által épített templom is, ahol 1696-ban az első, 1715-ben a második alkalommal könnyezett a Szűzanya képe. A csodás könnyezésnek a híre tette Európa-szerte ismert búcsújáró hellyé Máriapócsot.

Nagy élmény, egy időutazás volt látni ezt a ruszinok által épített templomot. Annál is inkább, anyai és apai ágon is vannak ruszin felmenőim. Édesanyám szülőfalujába, Nyírgyulajba Károlyi gróf telepített 1745 után görög- és római katolikus ruszinokat. Apai ágon az egykori Zemplén vármegye északi részéről, Puczákról került Máriapócsra a ruszin nemzetiségű dédnagymamám.

Szinte megelevenedtek a ruszin őseim, mindez különlegessé és felejthetetlenné tette számomra ezt a kirándulást.

Nyári Józsefné, Máriapócs

Fotó: egyesület