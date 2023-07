Dajka Rózsa és Mosberger János – több mint két évtized után – három éve költözött haza Amerikából. A festőművész házaspár alkotásaiból a Kemecsei Református Egyházközség gyülekezeti termében nyílt kiállítás, képeiket először láthatja a hazai közönség – osztotta meg lapunkkal Szalkó Károly István református lelkipásztor.

Dajka Rózsa 1952-ben született Ibrányban. Harminc évig eladóként dolgozott Nyíregyháza legszebb üzleteiben. Egy hirtelen jött gondolat után repülőre ült, amely egészen New York-ig vitte. Kezdetben egy négygyermekes családnál dolgozott, majd idősek gondozásával töltötte idejét, azonban egyre jobban feszítette művészi vénája. Szeretett volna virágokat festeni, így beiratkozott egy brooklyni művészeti iskolába, hogy elsajátíthassa az alapokat – ennek pedig már közel két évtizede. New Yorkban is volt lehetősége kiállítani képeit, megismerkedett a híres operaénekes, Placido Domingóval – többek között a róla készült festmény is megtekinthető a kiállításon.

Már öt esztendeje alkotott, amikor megismerkedett Jánossal, aki maga is a festés szerelmese. Közös munkájuk 16 éve tart, s elmondásuk szerint most kezd beérni gyümölcse.

Fotó: Kemecsei Református Egyházközség

Megfestette szerelmét is

Mosberger János Pusztavámon látta meg a napvilágot, s nagyapja hatására kezdett el alkotni, már ötéves korától festegetett. Egy magyar cégnél volt biztonsági főnök, majd úgy döntött, szerencsét próbál az Egyesült Államokban. Először egy étteremben talált munkát, majd egy költöztető cégnél, szabadidejében pedig egyre jobban elmélyült a festészetben. Kihívás elé állította saját magát: kíváncsi volt, sikerül-e megfestenie olyan híres művészek festményeit, mint Leonardo da Vinci, Munkácsy, Rembrandt és Caravaggio – a Mona Lisa és a Golgota másolatai láthatók a tárlaton is. Könyvet írt arról, hogyan találkoztak Rózsával, sőt, szerelmét egy háromszor öt méteres festményen is megörökítette.

Fotó: Kemecsei Református Egyházközség

A koronavírus-járvány kitörése miatt döntöttek a hazaköltözés mellett, szerettek volna családjuk közelében lenni a nehéz időkben. A visszatérés nem volt nehézségektől mentes, hiszen át kellett utaztatniuk a fél világon életük munkáit, a közel 150 darabot számláló festményegyüttest, illetve a más művészektől származó képgyűjteményüket is.

A kemecsei tárlaton 71 alkotásukat tárják a gyülekezeti terem látogatói elé. A festményeket és rajzokat július 29-éig tekinthetik meg az érdeklődők hivatali nyitvatartási időben, hétfőn 13–16, kedden és csütörtökön 8 és 12, pénteken 9 és 12 óra között.