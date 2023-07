- Nehéz éveket élünk, körülöttünk háború dúl. Nehéz időszak van Európában, a szomszédainkban, mindenhol, s nehéz a gazdasági körülmény is, de fontos kiemelnem a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a kulturális államtitkárság Kisvárdára és a fesztiválra irányuló figyelmét, és a támogatásukkal létrejöhetett ez a szép jubileumi kerek fesztivál. Fesztiválszervezőként jól tudom, fontos a kapcsolat a helyiekkel, a város vezetőivel és lakóival. Örömmel hallottam, hogy itt Kisvárdán nemcsak jó, hanem kiváló a viszony Leleszi Tibor polgármesterrel, aki nagy színházrajongó, színházba járó ember, a kisvárdaiaknak nagy szerencséjük van, hogy ilyen polgármesterük lehet. Ahogy önöknek fontos a határon túli magyar színjátszás, így van ez a Déryné Programban is. Az idei évadot mi még nem fejeztük be, van még egy hónapunk. A program keretében határon túli színházakat is láthattak az érdeklődők. A következő évtől, 2024-től elindítjuk a Határtalan programunkat, az országjárás programunkhoz hasonlóan a határokon túlra is eljuttatunk minőségi színházi előadásokat, hirdetve a Déryné Program mottóját: Színház mindenkinek! - tette hozzá befejezésül az igazgató.

Leleszi Tibor polgármester is köszöntötte a záróünnepség résztvevőit.

- A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja minden évben magával hordozza az elcsatolt nemzetrészek társulatai számára a találkozás örömén túl a szakmai megmérettetés lehetőségét. Nem volt ez másképpen ezen a jubileumi alkalmon sem. A fesztiválunk a nemzet összetartozásának egyik fontos emblematikus színfoltja, a város pedig a magyar nyelvű színészet tradicionális találkozási pontja. Miközben komoly szakmai megmérettetés zajlott, szemtanúi lehettünk kulturális találkozásoknak, az egymás iránti örömnek, tiszteletnek, megbecsülésnek. Major Tamás mondta a következőket: „...az a színház, amely nem akar a társadalomra hatni, amely nem akarja felforgatni az emberek ízlését, látását, nem akarja rádöbbenteni az embereket olyan feszültségekre, amelyeket mindenki érez és csak ott, a színpadon mondják ki, oldják meg, szinte megdöbbenésszerű felfedezésként. Hát az is színház, de nem az igazi színház.” Az igazi színház a világot adja. Azt hiszem, ebben a tíz napban a világot adták nekünk a színészek és a társulatok. Köszönöm Balogh Tibornak a válogatást, azt hiszem, igazi ünnepi repertoár volt. Interaktív, innovatív, benne volt a fiatal színészek és rendezők lendülete. Köszönöm, hogy itt voltak. Több színdarab láttán is a lelkem mélyen vívódott, még napokkal később is foglalkoztattak a látottak, köszönöm. Petőfi Sándornak és Madách Imrének is ebben az évben ünnepeljük születésük kétszázadik évfordulóját. Az ember tragédiája sokáig nem került színpadra, nem tartották színpadi előadásra alkalmasnak. Aztán végül 1883-ban bemutatták, s azóta játsszák nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A Nemzeti Színház több alkalommal feldolgozta, felújította, s az új Nemzeti Színház 2002-ben is bemutatta. Ha erre gondolok, bizakodó vagyok a fesztiválunk sorsát illetően. Csodaként élem meg, hogy az idén sem maradt el a fesztivál. Szerencsére még sokan vannak a drámaírónk mellett, akik úgy gondolják, hogy „a tett halála az okoskodás” – mondta többek között a város vezetője.

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő ajándékkal érkezett: Muhammed Ali bekeretezett gondolatát adta át Balogh Tibornak és Nyakó Bélának. Mint bevallotta, az év első hónapjaiban nem gondolta volna, hogy a nyáron ismét kiváló házigazdája lesz a fesztiválnak Kisvárda, ezért érezte találónak a egykori világhírű sportoló idézetét, ami így hangzik: „A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilatkoztatás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik.”

A köszöntő gondolatok után átadták a fesztivál díjait, majd a Déryné Társulat bemutatta a Szemet szemért című darabot.

MML

A fesztivál díjai:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium díjai:

Életmű-díj: Wischer Johann (vajdasági színművész, rendező), Biluska Annamária (színésznő, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat Örökös Tagja).

Fődíj: III. Richárd, Újvidéki Színház, a rendező Dejan Projkovszki.

II. hely: Kassai Thália Színház (Szentivánéji álom), a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház (Oxigén).

III. hely: Szabadkai Népszínház Magyar Társulata (Nem élhetek muzsikaszó nélkül), Csíki Játékszín (Hegedűs a háztetőn).

A minisztérium és a Kisvárdai Várszínház közös díja: Mészáros Árpád (Újvidéki Színház, III. Richárd), B. Fülöp Erzsébet (temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, A doktor), Boros Csaba (marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat, Részegek), Jeli Luca Sára (nagyváradi Szigligeti Színház, Figaro házassága).

A legígéretesebb tehetségnek járó Teplánszky-díj: Hégli Bence (Kassai Thália Színház, Szentivánéji álom), Matusek Attila (Kassai Thália Színház, Szentivánéji álom rendezése).

Kisvárda polgármesterének díja: a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Film Kar Magyar Színházi Intézet harmadéves színész hallgatóinak Édes Anna című vizsgaelőadása.