Különleges illatok, csábító kencék fogadták a vendégeket azon a szappankészítő workshopon, amit a Nyíregyházi Turisztikai Iroda szervezett. Egy tapasztalt vegyész-fitoterapeuta segítségével tanulhatták meg a szappankészítés alapvető technikáit a résztvevők. Tóthné Marcsi semmilyen olyan kemikáliát nem használ a saját termékeinél sem, ami egy kicsit is ártalmas lehet az egészségre, csak natúr kozmetikumokat készít.

Illat- és mintavariációk

– A mai workshop kihívás volt, mert harminc emberrel kellett a szappanokat megalkotnunk egy viszonylag kicsi helyen – részletezte Marcsi.

– Féltem lúggal dolgozni ilyen zsúfolt környezetben, ezért választottuk a glicerines változatot. Előkészítettünk egy alapszappant, amit elglicerinesítettünk és átlátszóvá varázsoltuk. A vendégek ezt formálták a saját ízlésükre, illatosították, színezték vagy különböző hatóanyagokat tettek bele, csak természetes alapanyagok használatával: rózsaszín vagy lila agyaggal, szőlőmagőrleménnyel, búzafűvel, 100 százalékos organikus illóolajokkal, szárított virágszirmokkal. Reggel csináltam tízféle mintát, de akár százféle szappan is elkészülhet az illatok és a színek variálásával. S bőrtípusnak megfelelő ápoló anyagokat is választhattak a szappanokba. Egy gyereknek például mandulaolajat ajánlok, a száraz, problémás bőrre körömvirágot. Dolgozhattak olívaolajjal is a szappankészítők. A rózsaszín agyag kimondottan száraz bőrre való, a zöld agyag pedig aknés bőrre – sorolta a szakértő, és hozzátette: nemcsak ízlés szerint válogathattak a résztvevők, hanem egészségügyi problémákra is találtak segítséget.

Körömvirág is került a szappanba

Fotó: Gazdag Mihály

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az idén ez egy új programsorozat a Nyíregyházára érkező turisták számára.

– A helyi értékekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezzel a programsorozattal egy régi álmunk válik valóra, hiszen meg tudjuk mutatni az ideérkezőknek azt, hogy milyen kézműves, termelői értékeink vannak a nagy turisztikai attrakciók mellett. Kreatív workshopokat szervezünk a programban, ahol a vendégek betekintést nyerhetnek a kézműves termékek világába is, és aktívan bekapcsolódhatnak ezekbe a folyamatokba, tehát elkészíthetik az egyedi saját emlékeiket, amiket hazavihetnek magukkal. Ez egy induló projekt, elsősorban most olyan helyi termelőket, kézműveseket kerestünk meg, akiknek megvan a saját infrastruktúrájuk ehhez, fontos, hogy ne csupán egy-két turista, hanem többen vehessenek részt egy-egy ilyen workshopon, illetve a helyi kézműves vállalkozik arra is, hogy bemutatja a munkásságát, megszervezi és lebonyolítja a foglalkozást. Ezek az első alkalmak a Visegrádi Alap pályázatának köszönhetően ingyenesek, de a későbbiekben térítés ellenében lehet majd részt venni rajtuk. Nagyon sok olyan ember, vállalkozó, termelő, kézműves él a környéken, akik olyan értékeket képviselnek, amelyeket érdemes népszerűsíteni. Reméljük, minél többen kapnak kedvet ahhoz, hogy ilyen formában bemutatkozhassanak.

A helyi az érték

– Szerencsére Nyíregyházán nagyon jól működik a Made in Nyíregyháza projekt is, amely a helyi termelőket összefogja, ők is szerveznek nagyon sok programot. Célunk az is, hogy a workshopok után, előreláthatólag tavasszal a program keretében szeretnénk bemutatni a város központjában a termelőket és portékájukat. Mivel ez a projekt több országon átnyúlik, vannak partnereink Szlovákiában és Lengyelországban, őket is szeretnénk majd Nyíregyházára meghívni, s közös helyitermék-bemutatót tartani – részletezte Furkóné Szabó Marianna, aki megjegyezte: az értékek bemutatása mellett így próbálják segíteni a helyi termelőket, kézműveseket, hogy minél szélesebb körben megismerhessék őket. A programsorozat a jövő héten folytatódik: a következő workshopon, július 28-án 14 órától egy fazekasműhelybe látogathatnak el az érdeklődők, azt követően pedig a sajtkészítés technológiáját lehet megismerni.

A rendezvényre a Nyíregyházi Turisztikai Irodában vagy a [email protected] e-mail-címen lehet jelentkezni.