A Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték egy kalandos balatoni nyár történetét meséli el, amely örökre megváltoztatja egy fiatal szerelmespár életét. A Demjén Ferenc örökzöld slágereire felfűzött felnövés- és egyben felszabadulás-történet forgatókönyvét Kormos Anett Goda Krisztinával írta, a film rendezője Orosz Dénes, a forgatás hamarosan kezdődik, tudta meg az Origó. Goda Krisztina nevéhez rendezőként és forgatókönyvíróként is számos sikeres mozifilm kötődik: Szabadság, szerelem, Csak szex más semmi, Kaméleon, Buék. Orosz Dénes pedig közkedvelt filmeket jegyez, mint a Poligamy, Coming out, Seveled.

Könnyed kikapcsolódás

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő zenés film főbb szereplőit már megtalálták az alkotók, néhány mellékszerepre azonban még folyik a válogatás. A Demjén Ferenc legnépszerűbb dalait felvonultató produkció két fiatal mindent elsöprő szerelmének története. A festői Balaton-felvidéken játszódik a történet két idősíkon. A film történetében a zenei karrierjében és magánéletében is megrekedt harmincas főhősnő egy ismeretlen férfi által írt levélköteget talál elhunyt nagyapja házában. A levelekből egy magával ragadó szerelmi történet rajzolódik ki 1989-ből, amikor a főhős édesanyja barátnőivel a Balatonnál nyaral, és közös életét tervezi az apja által számára kijelölt és természetesen „minden szempontból tökéletes" vőlegényével. A lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival, aztán mindent elsöpör a szerelem. Az álmaikat kergető szerelmes fiatalok története könnyed kikapcsolódást ígér finom humorával, szerethető karaktereivel és a festői balatoni tájjal.

– Goda Krisztina, Kormos Anett és Orosz Dénes nevéhez külön-külön számos nagy közönségsiker társul, mozifilmek, tévéfilmek és sorozatok egyaránt. Nagyon izgalmas és ígéretes, hogy most először együtt dolgoznak az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb magyar zeneszerző, szövegíró Demjén Ferenc slágereinek felhasználásával – nyilatkozta dr. Kirády Attila producer az Origónak.

