Az örökség érték, a hagyományok ápolása kötelesség! Ezzel a mottóval keltették életre Nyírpazony büszkeségét, az 1953-2009-ig Ivancsó Dénes népművelő tanár által vezetett, számos hazai és nemzetközi sikert elért Nívódíjas hagyományőrző népdalkört. Az áprilisban újra elindult népdalkör tagjai közül többen is már énekeltek fiatalon az ősnépdalkörben, akik azóta a saját gyerekeiket, unokáikat, a fiatal generációt szeretnék bevonni a hagyományőrző munkába.

– Dubay László polgármestertől kaptam meg a felkérést – mesélte Nagy Gézáné, a népdalkör vezetője.

– Nagyon örültem, hogy újra tehetek Nyírpazony kultúrájáért. A rövid idő alatt összeállt lelkes csapattal nagy lendülettel fogtunk munkához. Sikeresen mutatkoztunk be helyi rendezvényeken, a Tiszavasváriban megrendezett nyugdíjas KI MIT TUD-on, és szlovákiai Nagygéres testvértelepülésen is. Nem kérdés tehát a továbbhaladás, amely megerősíti az elveinket. Fontos számunkra, hogy a múltat értékelve, a jelent gazdagabbá téve járuljunk hozzá a jövő építéséhez generációkon keresztül, hiszen kultúra nélkül nincs közösség – fejtette ki Nagy Gézáné, és hozzátette: csütörtök délutánonként próbálnak a nyírpazonyi könyvtárban, és nagy szeretettel várják az érdeklődőket is, hiszen a létszámbővítés is a céljuk.