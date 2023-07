Újra Kisvárdára érkezett a Kárpát-medencei színház világa, immár 35. alkalommal. A teátrumi svédasztal bőséges és változatos, mindenki talál magának megfelelő előadást. A versenydarabokat ismét Balogh Tibor válogatta, és ahogy a fesztiválfüzet köszöntőjében fogalmaz: ébernek kellett lenni, amikor más városokba akarták csempészni a találkozót, résen kellett lenni, amikor lezárták a koronavírus-járvány miatt az országhatárokat, és a háború idején még ennél is több kellett.

Elmélkedés a hatalomról

A Nagyváradi Szigligeti Színház a Figaro házassága, avagy egy őrült nap című Beaumarchais-darabot hozta el, amelyet korántsem szokványos sémával és színházi eszközökkel rendezett Botos Bálint. A pantomim- és burleszkszerű mimikára, valamint gesztusokra épülő előadás Almaviva gróf (Szabó Eduárd megformálásában) az első éjszaka kegyúri jogán szerzett nőétvágyának kielégítetlenségét, majd megleckéztetését mutatja be. A váratlan fordulatokkal tarkított cselekmény, amelyből kiderül, hogy a kisember, Figaro (Sebestyén Hunor) mennyi fondorlat és kacskaringós cselszövés árán nyerheti el hőn szeretett kedvese, Suzanne (Kocsis Anna) kezét, és amely leginkább Mozart-operaként ismert, sajátos prózai előadásként állandó zenei aláfestéssel elevenedett meg. Eközben adódott lehetőség némi elmélkedésre a hatalomról, valamint arról, miként tartsa meg férjurát az okos nő. A koncepciózus és jól vezetett darab csúcspontját a szerelmi üzekedés adta, majd a boldog vég némi megnyugvásra adhatott okot. A kitűnő jelmezeken kívül (Jeli Luca Sára munkája) az egyszerű és nagyszerű díszlet emelhető ki: a két oldalt ékben elhelyezett paravánon sűrűn lelógatott csillogó, ezüstszínű boák jó lehetőséget nyújtottak a játéknak: be, illetve ki lehetett kukucskálni, el lehetett bújni mögötte, és minden szituációnak jó teréül szolgált.

Erkölcsi dilemmák

Ivan Viripajevnek, az orosz új drámamozgalom vezető alakjának két darabja is látható volt a fesztiválon. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának előadásában a Részegek, valamint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színháztól az Oxigén. Utóbbi Pálf­fy Tibor rendezésében és a két szereplő, Kónya-Ütő Bence és Korodi Janka alakításában merész, formabontó, alternatív koncert és színházi bemutató volt. A szereplők a DJ-pult mögött nemcsak a disc-jockey szerepét öltötték magukra, hanem a VJ, azaz a video jockey-ét is, azét, aki videóközvetítő, mozgóképvetítő eszközöket is használ zenei bemutatóin. A szereplők rappel­tek, énekeltek, és nem kevés groteszk ízzel mondták el a szerző erkölcsi dilemmáit, gondolatait. Hogy kinek mi az oxigén, az előadás után ki-ki eldönthette.

Édeni hely lehetett volna

A fesztivál sokszínűségét jól tükrözi, hogy igényes, szórakoztató darabok is helyet kapnak a repertoárban, mint például a Szép nyári nap a Veres 1 Színház előadásában. A Neoton-dalok egy musicalt igényeltek, így születhetett meg 2009-ben a szerzői ötös (Böhm György, Korcsmáros György, Pásztor László, Jakab György, Hatvani Emese) alkotásaként a darab. Rómeó és Júlia-történet a szocializmus időszakából, a 70-es évekből: a disszidens szülői hátterű fiú és a KISZ-titkár lánya egymásba szeret. Építőtábor a Paradicsomban. Azért lehet nagy kezdőbetűs, mert a fiatalok számára ez akkor az édeni helyet is jelenthette volna, és kis kezdőbetűvel a valóság: a cselekmény helyszíne egy téesz paradicsomfeldolgozó üzeme. Igazi történelemóra a fiataloknak.

Óriási ováció

Megismerhették többek között a Szovjetuniót részképzésen megjárt orosztanárnőt (Fésűs Nelly nagyszerű alakításában), a szocialista „clownt”, Tóth Antal táborvezetőt, aki a szélsőségekig túltolta az egypárt-szeretét (a közönségkedvenc Harna Péter játékában), valamint a művésznő elvtársnőt, akit Falusi Mariann alakított, és már első színre lépésekor nyílt színi tapssal fogadta a publikum. A fiatalok és szerelmesek érzékeny párost alkottak. Varga Pétert, a joggal lázadó és helyét nem találó szocialista kori hősszerelmest Cseh Dávid Péter formálta, kitűnő, érzékeny sokszínű hangjával és játékával, méltó párja volt a Kovács Júliát alakító Gadó Anita. A darabban a humort fenntartó erotikus és pikáns utalások folyamatosan társultak politikai felhangokkal, és nem volt boldog vég, mivel a jól felépített előadás végén következett a jelenre is hajazó, hiperrealisztikus és kijózanító zárlat. A közönség óriási lelkesedéssel fogadta a fergeteges tempójú előadást, időnként „felrobbant” a nézőtér a tapstól és az ovációtól.

- Minya Károly -