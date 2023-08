– Iserlohn és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolata a partnerségen, a tiszteleten és a kíváncsiságon alapul, mindig fontos volt, hogy tanuljunk egymástól. Jövőre lesz 35 éve, hogy elindult a két város között a kulturális és a gazdasági együttműködés, a cél pedig nem lehet más, mint ugyanilyen lendülettel folytatni a munkát – fogalmazott. Michael Joithe, Iserlohn polgármestere is a kapcsolatok gazdagságáról beszélt, Marcus Steinerről pedig azt mondta, nemcsak kiváló festő, de a város kulturális nagykövete is.

Báj, titok és erő

Dr. Marsi Edit, a Nyíregyházi Iserlohn Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a német város alkotóinak nyíregyházi bemutatkozása immár hagyomány.

– Tavaly közös kiállításon mutatkoztak be az iserlohni Kunstverein és a nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület művészei, két éve pedig Karl-Otto Weinreich színpompás festményeit állítottuk ki a Pál Gyula teremben, míg az idén Marcus Steiner nőket bemutató, különleges tárlatát láthatták az érdeklődők. Németh Erika, a Hadron Művészeti Egyesület elnöke, a kiállítás kurátora úgy fogalmazott: a festményeken a nők arcát, testét és lelkét is látjuk, nem rejtik el az érzéseiket, a képeken báj, titok, finomság és erő is megjelenik. Az alkotó, Marcus Steiner járt már Nyíregyházán, és kiemelte: nagy hatással volt rá a város sokszínű művészeti élete.

A festményeket augusztus 31-ég még megnézhetik az érdeklődők.