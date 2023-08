A szó szoros értelmében felszántotta a játszási listákat a román származású énekesnő, Minelli, amikor két éve megjelent a Rampampam című dala – az egyik legnagyobb videómegosztón 286 millió (!) megtekintésnél jár a szerzeménye, amit ma este nyolctól a ­VIDOR Fesztivál közönsége is meghallgathat. A rendkívül produktív előadó dala erős beatekkel, gyönyörű énekkel és elragadó kórussal vette le a hallgatókat a lábukról, és minden bizonnyal így lesz ez ma este is.

Többmilliós megtekintések

Minelli 1988-ban, Luisa Ionela Luca néven született, 11 évesen kezdett énekelni, amikor zenekart alapított szülővárosában. 2006–2009 között a Wassabi együttes tagja lett. Feloszlásuk ​​után szólókarrierjére összpontosított, énekesként és dalszerzőként kezdett el dolgozni. 2019-ben kiadta első kislemezét, a Mariolát, amely Romániában az Airplay 100-as rangsorának élére került. 2021-es Rampampam című dala több országban is óriási sláger lett, de az MMM, a Nothing Hurts, a Could be Something, a Deep Sea vagy a Nostalgia is milliós megtekintéseknél járnak. Kétségtelen, hogy ő napjaink egyik legismertebb előadója, akit sikerült Nyíregyházára invitálni, és aki nyolctól énekel a város főterén.

Rábízzák magukat a sorsra

Minelli koncertje után érdemes átsétálni a VIDOR Kertbe, ahol 21.30-tól a Nasip Kismet lép színpadra. Az együttes az anatóliai török lírai költészet hagyományait ötvözi az eth­nic jazz, a fusion és a pszichedelikus folk stílusok egymást átfedő ritmusaival, az instrumentális és énekes darabok a közönséget spirituális szinten szólítják meg. A zenekar neve egy török kifejezés, ami a végzetre, sorsra vonatkozik, és amit magyarul úgy fordíthatnánk: lesz, ami lesz. Rábízzák magukat a sorsra, engedik, hogy elragadják őket az események, melyekre nincsenek befolyással. Beleereszkednek az idő és a körülmények sodorta folyóba, és nyitottan, kitárt szívvel fogadják azt, ami jön – legyen az jó vagy rossz.

A zenekar vezetője, Arif Erdem Ocak előadóművészi pályája a pezsgő ankarai zenei szcénában indult. 2010-ben Budapestre költözött, és szólóelőadóként lépett fel, egyedülálló gitárstílusa pedig gyorsan megkülönböztette és kiemelte őt a többi zenész közül. Hangzása semmihez sem hasonlított, mint amit a budapesti koncertre járók korábban hallottak – a VIDOR-on ma ezt a nyíregyházi közönség is megtapasztalhatja.