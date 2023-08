A Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai Vállaj és Mérk nemzetiségi önkormányzatának tagjaival öt napot töltöttek az ország másik végén. Összesen hetvennégyen töltődtek fel a nyugati határ közelében.

– Jártunk Győrben: ez az ország egyik műemlékekben leggazdagabb városa. Pannonhalmán bebarangoltuk az apátságot, ami évszázadok óta szellemi központ, hihetetlenül sok felhalmozott kulturális értékkel – kezdte élménybeszámolóját Szeiler Jánosné, a Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – A szállásunk Sopronban volt. Felfedeztük a város központját, megnéztük a patinás épületeket, szobrokat, a múzeumok sokaságát. Fertődön felkerestük az Esterházy-kastélyt és a parkját. Kismartonban betértünk a Haydn-házba és a hegyi zarándoktemplomban is elidőztünk. Ruszton a tó körüli, gólyás városban gyönyörködhettünk. Burgenlandban a Lékai-vár csodálatos erdei környezetben található - ott is voltunk. Kőszegen nem hagyhattuk ki a Jurisics-kastélyt és a belvárost. Nagycenken megálltunk a mauzóleumnál, a Széchenyi-család sírhelyénél. A hazaút során lenyűgöző volt a székesfehérvári Bory-vár látványa. Fárasztó volt az öt nap, de rengeteg történelmi ismerettel gazdagodtunk, és a csapatunk is remekül összekovácsolódott.