Az 1970-es, 80-as évek reggae-hangzását idéző Manaky együttes adott koncertet kedd este a VIDOR Kertben, a fellépés előtt a zenekar frontemberével, Krecsmáry Zsolttal Babidorics Eszter és Fodor Hanna, a Mustár FM önkéntesei beszélgettek.

Korán elköteleződtek

– Emlékszem, 9 éves voltam, amikor az MTV-n Bob Marley-hét volt: akkor hallottam először reggae-t, és azonnal beleszerettem, Koroknay Andrist pedig gyerekkorában az édesapja gyakran vitte el reggae-koncertekre, -fesztiválokra. Mindketten korán elköteleződtünk e műfaj mellett, Kálmán Andrással pedig a gimiben találkoztam, ott kezdtünk el együtt zenélni. Sok stílusjegyet ötvözünk, de ennek egyszerű a magyarázata, színtiszta reggae ugyanis nincs. A jamaicai zene története úgy indult, hogy elkezdték másolni az amerikai R&B-t, a reggae-ben az 1960-as években sok soul- és funkyhatás is érzékelhető volt, számunkra pedig ez számít autentikusnak – ezt próbáljuk meg továbbvinni, ami manapság ritkaságszámba megy – mondta.

– Maga a műfaj mindig is a társadalmi kérdések szószólója volt – eredetileg a ­kingstoni gettókban élők hívták fel a zenéjükkel a figyelmet a problémáikra –, ez pedig a mi dalainkban is hangsúlyos, ám vannak intimebb témáink is, mint a szerelem vagy a párkapcsolatok. A szövegeink bárhol, bármikor relevánsak, de nem akarjuk direkt módon nevelni a társadalmat. Azok hallgatnak bennünket, akik a politikáról s a világról hasonlóan gondolkodnak, mint mi – ha nem így lenne, nem lennénk velük összhangban – fogalmazott, és hozzátette: ez a műfaj egy szűk réteget érdekel, sokan pedig csak a koncertjeiken döbbennek rá, hogy ez a zene mennyire jó.