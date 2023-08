Az előrejelzések szerint ma egy forró nap délutánján énekelheti el az Eső című dalát a Margaret Island zenekar a VIDOR Fesztiválon: az egyik legnépszerűbb hazai együttes fél héttől a Continent Wine & Coffee Teraszon zenél.

Sokszínűség, megújulás

Pozitív, elgondolkodtató ­popzenéjük és kirobbanóan energikus előadásmódjuk miatt a közönség hamar szívébe zárta a fonyódi kötődésű zenekart. A számos díjjal kitüntetett csapat a siker ellenére ma is az őszinte örömzenélésben hisz. Nagy hangsúlyt fektetnek az értékközvetítésre, a megújulásra s arra, hogy koncertjeik sokszínűek legyenek, így a közönségük a zenei élményen túl mindig különleges emlékekkel térhet haza. Olyan rendhagyó helyszíneken is felléptek már, mint az Agg­teleki-cseppkőbarlang, a fertőrákosi kőfejtő, a szántód–tihanyi komp vagy a szigligeti vár. Telt házas koncerteket adtak a Müpában, a Kobuci Kertben s a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is – ma a Kossuth téren várják a fesztiválozókat.