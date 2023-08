A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház és a vármegyeszékhely önkormányzata augusztus 25. és szeptember 2. között immár 22. alkalommal rendezi meg a VIDOR Fesztivált. Bár a kezdetek óta több mint két évtized telt el, a kulturális seregszemle eredeti célkitűzése azóta sem változott: e szerint a vidámság és a derű mindenkié, ezért a programok nagy része ingyenes – köszönhetően az állami és városi forrásoknak, a főszponzor Master Good cégcsoportnak, valamint a helyi vállalkozóknak. Annak érdekében, hogy minden zökkenőmentes legyen, a teátrum munkatársai hosszú hónapok óta dolgoznak, és ahogy közeledik a kezdés időpontja, egyre nő bennük az izgalom. Mert bár Kirják Róbert színház- igazgatónak és kollégáinak is óriási a rutinjuk, tudják: mindent a lehető legapróbb részletekig ki kell dolgozni, hogy ez alatt a kilenc nap alatt minden gördülékenyen menjen. A Szabolcs Online-on hallható podcastünkben az igazgató azt mondta, ő is izgul, s amiatt is aggódik, hogy azok a programok, amiket megálmodtak, népszerűek lesznek-e, elnyerik-e a látogatók tetszését.

Impozáns névsor

– A színházi versenyprogram április végére-május elejére teljessé vált, a Kossuth téren és a VIDOR Kertben fellépők listáját ennél kicsit később tudtuk véglegesíteni. Abból adódott némi nehézségünk, hogy bár ígéretek szintjén voltak támogatásaink, a büdzsé júniusban állt össze. És ugyan így szűkebb volt a választható előadói kör, azt gondolom, a névsor így is impozáns. Az pedig kisebb csoda, hogy a sztárfellépőnket, Minellit sikerült Nyíregyházára invitálni: augusztus 30-án, szerdán 20 órakor a Kossuth téren ad koncertet. De rajta kívül is kiváló zenekarok lépnek fel: mások mellett a Republic, a The Biebers, a Szabó Balázs Bandája, a Margaret Island, a Bëlga vagy Paulina – valamennyien olyan előadók, akik nemcsak a Kossuth teret, de a környező kis utcákat is megtöltik majd fesztiválozókkal. Idén is együtt örömzenélnek a szervező nyíregyházi teátrum színművészei a nagyszínpadon, ezúttal Móricz Jam Session néven. A hagyományokat folytatva a főtéren a koncertek mellett színházi előadást is láthat a közönség: ezúttal a Neoton Família slágereivel a Veres 1 Színház Szép nyári nap című előadása várja az itt élőket és az ide érkezőket – mondta az igazgató, aki hozzátette: amikor néhány évvel ezelőtt felvetette a főtérre álmodott színházi előadás ötletét, több kollégája is hitetlenkedett, ám ő bízott abban, hogy sikerül megtalálniuk azokat a produkciókat, amelyek ebben a környezetben is megállják a helyüket. Így lett, ezzel pedig a nyíregyházi színházat is szeretné egy kicsit népszerűsíteni, mert reméli, hogy a Kossuth téri élmények hatására sokan lesznek kíváncsiak a helyi társulat előadásaira is.

A VIDOR mindenkié

A fesztivál történetének kezdetén, azaz több mint két évtizeddel ezelőtt a VIDOR-on még a világzene volt túlsúlyban, és bár azóta csökkent az aránya a fesztiválon, a nagyszínpadi fellépők között és a VIDOR Kertben is megtaláljuk a műfaj képviselőit. Kirják Róbert azt mondta, amikor a világzenei fellépőket válogatja, mindig alaposan s nagy odafigyeléssel hallgatja a jelölteket, mert fontos, hogy kiváló szakmai színvonalat képviseljenek, és amióta a rendezvényen kevesebben képviselik ezt a műfajt, ez még inkább így van. – Tudom, hogy az igazi rajongóknak hiányzik az az időszak, amikor minden este világzenét hallhattak, de én azt vallom, hogy a VIDOR mindenkié. Szeretném, ha nem csak egy szűk réteg élvezné a produkciókat, ezért a műsor összeállításakor arra törekszem, hogy mindenki találjon legalább egy, de inkább több olyan fellépőt, akit szívesen meghallgat – fogalmazott az igazgató.

Kiváló előadások

A programokat böngészve biztosan sokaknak feltűnik, hogy egyre több szerepet kapnak helyi vagy helyi kötődésű művészek – a Móricz Zsigmond Színház társulatának több tagját is láthatjuk –, sőt, a színházi versenyprogram zsűrielnöke, Hegedűs D. Géza is vármegyénkbeli: Ibrányban született. Mint kiderült, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészt egy telefonhívás hatására kérte fel a feladatra a teátrum igazgatója. – A színházat érintő ügyekben gyakran beszélek Mádi Zoltánnal, a Vígszínház gazdasági igazgatójával, aki az egyik alkalommal említette, hogy aznap este ad náluk koncertet az idén 70 éves, nagyszerű színész. Először arra gondoltam, hogy jó lenne ezt a koncertet Nyíregyházára hozni, később viszont eszembe jutott, hogy zsűrielnöknek is felkérhetném. Mint kiderült, szerencsére a fesztivál kilenc napja semmilyen próbafolyamattal nem ütközik, így boldogan elfogadta a felkérést – mondta Kirják Róbert, akinek felvetettük, hogy az elmúlt évek talán legerősebb színházi versenyprogramja az idei. – Én is így gondolom: amióta én felelek a VIDOR szervezéséért, nemcsak hogy ennyi neves művészt nem láthattunk egyetlen fesztivál alatt, de ennyi kiváló előadást sem, ez pedig a szerencsének is köszönhető, mert az elmúlt évadban nagyon sok olyan produkció született, ami beleillik a VIDOR profiljába. A Rózsakertben ezúttal négy előadást tekinthetnek meg a nézők, a színházszerető közönséget a nagyszínpadon, a kamarában, a Szindbádban, a Bencs-villában és a Bárány Frigyes Stúdióban is várjuk. A jegyek nagy része napok alatt elfogyott, szerintem ez mutatja leginkább az idei program kimagasló színvonalát – mondta az igazgató, aki a podcastben mesélt az irodalmi programokról, a gasztronómiai kínálatról, a belvárosi forgatagról, a lovas színházi előadásokról, és azt is elárulta, hogy az idei fellépők közül kik a kedvencei.