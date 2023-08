Trianontól a rendszerváltásig

– A projekt részeként öt dokumentumfilm dolgozza fel az 1920. június 4-én kötött békediktátumtól a rendszerváltásig terjedő időszakot. A Hiszek egy hazában Zajta történetét dolgozza fel Trianon és személyes sorsok tükrében, a „Befelé hull minden könnyem" a II. világháborús elhurcolások és a kitelepítések közösségekre gyakorolt hatásait mutatja be. Kevesen tudják, de Záhonyban volt egy, a szovjet megszállással szembeni ellenállási kísérlet 1956-ban, ennek történetét ismerhetjük meg az Állomás a határon című filmből. A nyírcsaholyi asszonylázadásról már többen hallottak: a Kádár-korszakban, a hagyományos paraszti társadalom felszámolása idején 300–400 nő verődött össze a községben, hogy tiltakozzon az erőszakos téeszesítés ellen – az ő történetüket is megismerheti a szélesebb közönség. A Rendszerváltás az almáskertben már egy sokkal közelebbi eseményt dolgoz fel; olyan emberek osztják meg emlékeiket, akik részt vettek a demokratikus közélet megteremtésében – ismertette az alkotásokat hétfői sajtótájékoztatóján Seszták Oszkár. A vármegyei önkormányzat elnöke hozzátette: az eddigi tizenkét vetítésen több mint 1100 – főként – fiatal látta ezeket a filmeket, melyek közül kettőt Nyíregyházán is bemutatnak augusztus 23-án, szerdán 18 órától a vármegyeháza Bessenyei nagytermében. Az ingyenes rendezvényen a málenkij robot borzalmait és a záhonyi forradalmat feldolgozó dokumentumfilmeket tekinthetik meg az érdeklődők. A projekt ezt követően Nyírcsaholyba látogat, ahol augusztus 25-én, pénteken 16 órától az asszonylázadás mozzanatait idézik fel a felvételeken.

Kósa Tímea a vármegyei önkormányzat munkatársaként vett részt a programban.

– Köszönettel tartozunk azoknak a fiataloknak, akik már megnézték a filmeket. Jó érzés volt látni, hogy a vetítések után szívesen maradtak és beszélgettek az alkotókkal. Pontosan ez volt a cél – hangsúlyozta –, érthetővé és feldolgozhatóvá tenni ezeket az eseményeket, amit nagyban segít az oral history-módszer. Ez magyarra fordítva elbeszélt történelmet jelent, a családi háttér feltérképezése és a még élő szereplők elmondása alapján rekonstruálták a történelmi keretet a Dunatáj Alapítvány szakemberei.