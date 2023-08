A csattanó, a slusszpoén, a hab a tortán. Csupán egyetlen programelem hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a Mandala Nyár 2023.

Speciális talkshow

– Szerettünk volna egy olyan különlegességgel kedveskedni, ami még nem volt a Mandala Nyár történetében. Így született meg a Fábry-show különkiadásának ötlete – jegyezte meg Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház ügyvezetője. – A népszerű televíziós talkshow ezúttal attól lesz speciális, hogy fellépnek a dalszínházunk tagjai és vendégművészei is. Igazán érdekes programra számíthatnak, akik kilátogatnak augusztus 24-én, csütörtökön 20 órától a Sóstói Múzeumfaluba (az esőnap péntek lesz). A műsor alappillére a stand-up comedy és a beszélgetés.

Debütált a weblap

– Ezzel a programmal ér véget az idei Mandala Nyár. Volt benne zenés vígjáték, táncprodukció, komédia, operettest, történelmi játék és gyermekműsor is. Premierként Szigligeti Ede Liliomfiját mutattuk be: Szente Vajk és Bolba Tamás újragondolta, a zenés komédiának ez volt a szabadtéri premierje. Korábban csak a mandaladalszinhaz.hu felületünkön tájékozódhattak az érdeklődők, most már a mandalanyar.hu weblap is megnyílt. Szintén technikai újítás, hogy a jegy­értékesítés, a beléptetés gördülékenyebbé vált, pénztárgéppel is készültünk, a helyszíni jegyvásárlás pörgősebb lett.