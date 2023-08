A Forgatag első napján Buzogány Béla színháza nevetette meg az ide látogató közönséget, a második napon pedig a Mandala Dalszínház előadásán szórakozhattak a színházkedvelők. Rendezvényünk harmadik napján több neves hazai fellépő is ellátogatott városunkba, ahol mindenki megtalálhatta a számára hozzáillő programot. A rendezvény megnyitóján térségünk országgyűlési képviselője Dr. Simon Miklós, a megyei közgyűlése elnöke Seszták Oszkár, a testvértelepülés - Szilágycseh polgármestere Bálint Ervin, valamint Nyírbogát polgármesterasszonya Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó köszöntötte az egybegyűlteket. Polgármester asszony kiemelte, hogy településünkön a helyi civil szervezetek egész évben nagy segítségünkre vannak a kulturális- és hagyományőrző alkalmak megszervezésében.

A megnyitó után a Nyírlugosi Népdalkör hozta el a magyar népdalok színe-javát a településünkre. A mulatós zenéket kedvelők sem unatkoztak, hiszen Mátyus Arnold mulatós egyvelege szórakoztatta az ide látogatókat. A Szilágycsehi testvértelepülésünkről is érkeztek hozzánk fiatalok, akik nem csak nézőként, hanem fellépőként is részt vettek a rendezvényünkön. A Berekenye Néptánccsoport a nyírbogáti gyerekekkel kiegészülve egy rendkívül pörgős, látványos néptáncot varázsoltak a színpadunkra, majd ezt követően a Géz’N’Gúzok gyerekzenekar adott elő néhány saját dalt a nézők számára. 19 órától minden idők legnagyobb slágerei hangzottak el Dj Richter és Dj Heavy T széles körű kínálatából. Az est további részében megtelt a színpad előtti tér, rengetegen voltak kíváncsiak a Bagossy Brothers Company élő koncertjére. A közismert zenéket a nyírbogáti közönséggel együtt skandálva énekelték az erdélyi származású fiúk, ezzel fergeteges hangulatot teremtettek. Az ország távolabbi településeiről is utaztak városunkba, hogy kedvenc együttesük koncertjén részt vegyenek és felejthetetlen élményeket szerezzenek. Az élő koncert után Budai György és Mocsár Zsolt helyi zenészek vették birtokba a színpadot, akik retró- és mulatós zenéikkel biztosították a jó hangulatot a táncolni vágyó nyírbogátiaknak. Az est további részében ismét a DJ-ké volt a főszerep, a színpad előtti tér megtelt fiatalokkal, és hajnalig tartó buli zárta a 18-adik Bogáti Forgatagot.

A színes programok mellett arcfestés, vásár és vidámpark várta az érdeklődőket. Önkormányzatunk az idén is ingyen biztosított játékjegyet a vidámparkba a nyírbogáti gyerekek részére.

Önkormányzatunk köszönettel tartozik mindazoknak, akik idejüket, segítségüket, támogatásukat nem sajnálva hozzájárultak a Bogáti Forgatag megrendezéséhez és sikerességéhez. Köszönjük az intézmények dolgozóinak, a pedagógusoknak, a konyhai dolgozóknak, a vállalkozóknak és mindenkinek, akik részt vettek a rendezvényen. A rendről és fegyelemről a Nyírbogáti Polgárőr Egyesület gondoskodott, ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat. Egészségünk megóvásáról sem feledkeztünk meg. Köszönet illeti a nyírbátori és helyi egészségügyi szakdolgozókat, akik –igény szerint ingyenes általános állapotfelmérést (vércukor, vérnyomásmérés, testzsír % kalkuláció, koleszterinszint-mérést) végeztek.

Reméljük, mindenki szép és felejthetetlen élménnyel gazdagodott, boldogan és vidáman tért haza a nap végén.