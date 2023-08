A történet főhőse Simon, a fiatal orvos, aki élete nagy napja előtt áll: megházasodik és a legénybúcsújára készül. A legjobb barátja, Alex igyekszik feledhetetlenné tenni a szabadság utolsó estéjét. Egy szállodai szobában készülnek a fergeteges eseményre, s a kreatív cimbora be is szerez mindent, ami ilyenkor dukál: egy készséges call girlt, és ajzószereket. A sors azonban még Alexnél is nagyobb rendező, így hamarosan a feje tetejére áll minden, s a két jóbarát kapkodhatja a fejét a hurrikánra emlékeztető történésektől, váratlan szituációktól és vendégektől. Klasszikus bohózati helyzetek és fordulatok váltják egymást, tűzijátékszerű poénok robbannak, alaposan megdolgoztatva ezzel a nézői rekeszizmait. Gulácsi Tamás, Gulyás Attila, Illyés Ákos, Kosik Anita és társaik fantasztikus alakítást nyújtanak az előadásban, amit azoknak is érdemes megnézniük, akik korábban már látták.

Fotó: Dodó Ferenc