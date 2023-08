A kétezres évek egyik legnagyobb és legsikeresebb hazai produkciója, a Nox – tizenhárom év csend után – telt házas Budapest Arénás gigakoncerttel tért vissza és ünnepelte meg alakulásának huszadik évfordulóját. A Főnixként újjászületett, legendás csapat 2009-ben a csúcson fejezte be a közös zenélést, most azonban ismét együtt énekelhetjük a zenekar legnagyobb slágereit a látványában és táncszínházban is lenyűgöző turné nagykoncertjein. A produkció augusztus 19-én a Tokaj Fesztiválkatlanba érkezik: az ikonikus formáció szombaton este nyolc órától lép színpadra. Péter Szabó Szilvia és Nagy Tamás régi és új dalai egyaránt rabul ejtik a közönséget.