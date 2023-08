Táncház és szabadtéri bál

A fesztiválra érkező vendégek számos, szilvából készült ételt megkóstolhattak, és régi, elfeledett mesterségekkel is megismerkedhettek. A hagyományőrzés igénye a fellépők kiválasztásában is megmutatkozott, nap közben egymást váltották a néptáncosok, népzenészek. Fellépett a Memorial együttes, Veress Zoltán tárogatón muzsikált, s Dánielfy Gergő is koncertet adott. A Kokas Banda előbb zenélt, majd táncházba hívta az érdeklődőket. A nap sztárfellépője a Csík Zenekar volt, élő koncertjüket tűzijáték követte, majd szabadtéri bál kezdődött, ahol a talpalávalóról Bandics László gondoskodott.