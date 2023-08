– A múltból táplálkozva építjük a jövőt, akkor nézhetünk biztosan szembe mindazzal, ami ránk vár, ha a gyökereink mélyre nyúlnak és erősek. Az Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című, általunk csak Identitás-projektnek becézett rendezvénysorozat közel négy éve alatt a szabolcs-szatmár-beregi települések negyedét érintettük, közel húszezer embert vontunk be a programjainkba. Kiállításokon, kiadványok lapjain, a média platformjain, közösségi rendezvényeken, vetélkedőkön, táborokban, értéktalálkozókon és sokféle egyéb hagyományőrző eseményeken népszerűsítettük történelmi és természeti kincseinket, hagyományos értékeinket, gasztro-kulturális, kulináris tradícióinkat, épített örökségünket. Nyíregyházán azonban még nem mutatkoztunk be, pedig nagyon fontos, hogy a megyeszékhelyen élők is megismerjék a projektet, ezért rendezzük meg augusztus 17-én, csütörtökön 15.30-tól az Itthon vagyunk című identitásfesztivált a Sóstói Múzeumfaluban – mondta el a pénteki beharangozó sajtótájékoztatón Szeszták Oszkár. A vármegyei közgyűlés elnöke hozzátette: a több neves előadót és feltörekvő tehetséget felvonultató esemény ingyenes.

A projekt felfedezettjei

A rendezvény fellépői ezer szállal kötődnek a vármegyéhez. Igaz ez a Varázscipők Juniorra, a Szabolcsi Dobverőkre, a Karaván Hagyományőrző Cigány Táncegyüttesre, valamint az Orfeusz Egyesületre, a Nagycserkeszi Asszonykórusra és a Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesületre, ők mind-mind a projekt felfedezettjei. Ahogy az Y2K divattánc művészeti közösséget, valamint a határainkon túl is jól ismert 4 for Dance-t és Parno Grasztot sem kell bemutatni senkinek Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az identitásfesztivált a Mandala Dalszínház előadása teszi teljessé.

– Társulatunk két éve mutatta be a Hiszek egy hazában című zenés történelmi játékot, ami a nemzeti összetartozás jegyében született. Az összeállításban ismert magyar történelmi rockoperákból és musicalekből hallhat részleteket a közönség, illetve magyar írók hazaszeretetről és nemzeti identitásról szóló megzenésített versei, elszavalt költeményei színesítik a műsort – árulta el Bódis Gábor. A Mandala Dalszínház vezetője hangsúlyozta: az előadás vendégművésze Sasvári Sándor lesz.

Kácsor-Ignácz Gabriella, a Sóstói Múzeumfalu rendezvényszervezője rámutatott: hazánk legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumánál autentikusabb helyszínt nem is találhattak volna az identitásfesztiválhoz. Amellett, hogy a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg néprajzi tájegységeinek megfelelő csoportosításban egy valóságos, ám igazából soha nem létezett településbe szervezve mutatja be az egykori népi kultúra sajátosságait, számos kiállítás, élő portás és mesterségbemutató hozza közelebb hozzánk vármegyei értékeinket, örökségünket.

A fesztivál programja

Augusztus 17., csütörtök

15.30: Megnyitó, köszöntők

15.45: Varázscipők Junior

15.50: Szabolcsi Dobraverők

16 óra: Karaván Hagyományőrző Cigány Táncegyüttes

16.10: A Ki mit tud? – a népdalok világából népdalkörverseny győzteseinek blokkja: Orfeusz Egyesület, Nagycserkeszi Asszonykórus, Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület

17 óra: 4 for Dance

17.30: Y2K divattánc-bemutató

18 óra: Parno Graszt

20.30: Mandala Dalszínház: Hiszek egy hazában