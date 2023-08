A stand-up áll az Alvégesi Művelődési Ház augusztus 14-ei programjának középpontjában: 18 órától Orosz Gyuri, Bruti, Záhonyi-Ábel Dávid és Ruha Tomi szórakoztatják a közönséget. Aki szereti a Showder Klub humoristáinak műsorát, ezt az előadást is imádni fogja. Élőben ugyanis minden más, nemcsak kövérebbek és/vagy alacsonyabbak a humoristák, de viccesebbek is. Semmit nem vágnak ki, kendőzetlenül tárják elénk a legfrissebb poénokat, ráadásul az előadás után még egy fotóra is el lehet csípni őket.