Negyven évvel ezelőtt, 1983. augusztus 18-án a budapesti Királydombon mutatták be először az István, a király című rockoperát, és bár akkor Varga Miklós még csak a hangját adta a szerephez, az elmúlt négy évtized alatt több százszor alakította az uralkodót. Legutóbb Nyíregyházán, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthattuk az előadást, amelyben a főbb szerepeket Nagy Szilárd, Ragány Misa, Koroknai Árpád és Torma Emese játszották – na és Varga Miklós, akivel a kezdés előtt beszélgettünk.

Szerencsés csillagzat alatt

– Emberileg és szakmailag is nagyon sokat kaptam ettől a szereptől, ami egyrészt alapvetően meghatározta a viszonyulásomat a magyar történelemhez, másrészt kinyitotta előttem a zenés színház kapuit. Amikor felkértek a szerepre, alig három éve voltam a pályán, és bár Pelsőczy László alakította Istvánt, s én a hangomat adtam a szerephez, nagyon boldog voltam, hogy ha ilyen módon is, de részese lehetek a monumentális produkciónak. Nem volt bennem rossz érzés emiatt, később pedig a rendező, Koltay Gábor „rehabilitált”, hiszen szinte minden zenés darabjában rám bízta a főszerepet – mondta Varga Miklós, aki úgy fogalmazott: a darab szerencsés csillagzat alatt született, erre az elementáris sikerre azonban senki sem számított, még az alkotók sem.

– Zseniális a mű – a zenéjét Szörényi Levente szerezte, a szövegét Bródy János írta Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján – és kiváló volt a szereplőgárda is: a korszak legnevesebb színészei és legjobb rockerei játszottak a produkcióban, Novák Ferenc koreográfiája fantasztikus volt, Koltay Gábor pedig grandiózus történelmi tablót készített. Ám a hatalmas sikerhez önmagában talán ez is kevés lett volna: kellett ehhez a közönség is. Korábban évtizedeken át el kellett nyomni magunkban a nemzeti érzéseket, azt sulykolták belénk, hogy vesztes nép vagyunk, akik mindig rossz oldalon álltunk, és sokáig fontosabb volt a szomszédaink érzékenysége, minthogy megéljük a magyarságunkat. Az István, a király viszont mindezt kidomborította – nagy erővel hatottak a nézőkre a díszletek, például a 30 méter széles nemzeti lobogó is –, és segített felszínre hozni az addig elnyomott érzéseket. Később, a pályám során nagyon sok híres magyar irodalmi vagy történelmi személyiséget eljátszhattam, és ezért hálás vagyok: ezek a szerepek alakítottak olyanná, amilyen vagyok, ezek segítségével pedig meg tudtam mutatni a magyarságomat is, amit nagyon büszkén vállalok – tette hozzá.

Lemosták a szégyent a térről

A sok száz előadás közül kettőt emelt ki Varga Miklós: az egyik a sevillai világkiállításhoz kötődik.

– Noha magyarul énekeltünk, a nézők pontosan értették történetet, s azt is megértették, mi az üzenete – hatalmas ünneplésben volt részünk. A hely, ahol előadtuk a produkciót, korábban a spanyol diktátor, Franco tábornok nevét viselte, és a helyiek azt mondták, a mi István, a királyunk mosta le végleg a szégyent a térről.

– A másik bemutatónk, amit soha nem fogok elfelejteni, az egy csíksomlyói előadás: az, amikor húsz évvel a mű megszületése után először adhattuk elő a rockoperát a kegyhelyen, a hegyoldalban. Félmillió ember énekelte velünk a dalokat s a végén a Himnuszt – felemelő pillanatok voltak – mondta Varga Miklós, aki arra a kérdésre, hogy nem lehet-e megunni egy szerepet még negyven év után sem, azt válaszolta: az István, a király mindig mindenhol siker, azt pedig soha nem lehet megunni.