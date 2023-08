Aki úgy döntött, hogy a VIDOR Fesztivál mai programjai közül színházi előadást választ, biztosan nem fog csalódni! A Krúdy Kamarában 17 órától Martin McDonagh művét, a Leenane szépét mutatja be a Nézőművészeti Kft. A feketekomédiát néhány éve a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is műsorára tűzte, a két főszereplőt Pregitzer Fruzsina és Kuthy Patrícia alakították zseniálisan – a mai előadás érdekessége, hogy az idős hölgyet Mucsi Zoltán alakítja.

Frenetikus beugrás

A Szindbád rendezvénytermében A pacal ideje című zenés gasztrovígjátékot mutatja be Ficzere Béla, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon pedig 20.30-tól A hőstenort láthatja a nagyérdemű, a bohózatot a Győri Nemzeti Színház művészei mutatják be.

A történet a clevelandi operaházban játszódik, ahová világhírű olasz tenor érkezik Otello szerepére. Lázban ég a város, zsibong a színház. Az igazgató és titkára, Max, joggal büszkék: a művész úr sztárallűrjeit bravúrosan kezelték, a bemutató fényes sikernek ígérkezik. Lélekben már az esti bankettre készülnek, ahol kiválóan lehet pezsgőzni és flörtölni, ám beüt a krach. A nagy Tito Merelli helyére be kell valakinek ugrania, és a lámpalázas Max az egyetlen elérhető tenorista...

Ken Ludwig bohózata a londoni West End és a Broadway szenzációs sikere volt, megkapta a legjobb vígjátéknak járó Olivier- és a legjobb darabnak járó Tony-díjat, ma este pedig a VIDOR közönségét veheti le a lábáról. A rendező a nyíregyházi teátrum korábbi igazgatója, Tasnádi Csaba, a főszereplő pedig Járai Máté.

A művészt nem kell bemutatnunk a fesztivál színházszerető közönségének, hisz a Győri Nemzeti Színház Primadonnák vagy a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 1x3 néha 4 című előadásában is láthattuk, ma pedig, mielőtt színpadra lép, 17 órától a Bencs-villában Kováts Dénes vendégeként mesél az életéről, pályájáról.