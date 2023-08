Kultúra, történelem

Kubai, brazil, kolumbiai dallamok keverednek a dalaikban, számos dél-amerikai stílus inspirálja őket, ám a saját műfajukat nem tudják pontosan meghatározni – mint fogalmaztak, ezt nem érzik hátránynak, mert ez a garancia arra, hogy nem ragadnak le egyetlen irányzatnál sem.

A zenekar tagjai 17-18 évesek voltak, amikor találkoztak: utcazenészként muzsikáltak különböző nagyvárosokban, így találtak egymásra, de később is csatlakoztak hozzájuk zenészek – jelenleg nyolcan alkotják az együttest. Eltelt három-négy év, és koncertezni kezdtek, a legfontosabb feladatuknak pedig azt tartják, hogy megmutassák az embereknek a dél-amerikai emberek kultúráját, történetét a zene nyelvén keresztül, egy kicsit szürreális formában – erre utal a nevük is.

Nagy bulira készültek

A muzsikusok Argentínából, Angliából és Olaszországból származnak, de mivel hasonló a zenei hátterük, nem okoz számukra nehézséget a közös munka. Rengeteg ötletük van, és mert szívesen dolgoznak együtt, könnyen haladnak a dalszerzéssel. A próbáik viszont időnként kaotikusak: előfordul, hogy Beatles-számokat játszanak, máskor pedig Britney Spearst, sőt, gyakran még a hangszereiket is kicserélik, hogy új dolgokba kóstoljanak bele. Minden koncertre meglepetésekkel készülnek – így volt ez ezúttal is –, a legismertebb dalaik mellett pedig újdonságokat is hoztak Nyíregyházára, s mint mindig, ezúttal is nagy bulit terveztek.