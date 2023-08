Dübbencs, strudli, knédli, prósza – a sváb ételek és hagyományok lesznek a főszereplői az ötödik Régi Magyarország Ízei fesztiválnak szeptember 10-én, vasárnap a Sóstói Múzeumfaluban. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a rendezvény csütörtöki programismertető sajtótájékoztatóján elmondta: visszanyúlva egészen a középkorig, több mint húsz főzőcsapat készíti el az autentikus sváb ételeket, melyeket a látogatók is megkóstolhatnak. A gasztronómián túl a fesztivál vendégei olyan kulturális élményekkel gazdagodnak, melyekből tanulhatnak, és amiket hasznosíthatnak is.

– A svábok a XVIII. század egyik nagy betelepítési hullámával érkeztek a vármegyébe, elsősorban Vállaj és Mérk, a határ túloldalán pedig főként Nagykároly környékén éltek és élnek a mai napig jelentős számban, a kaplonyiak például minden alkalommal csatlakoznak hozzánk, így általuk is közelebb kerülünk a sváb hagyományokhoz – magyarázta az alpolgármester. Dr. Ulrich Attila hozzátette: Nyíregyháza ugyanebben az időszakban egy nemzetiségeket tekintve rendkívül színes várossá alakult, az akkor itt élők hagyományait pedig ma is ápolnunk kell.

A részletes programot Kácsor-Ignácz Gabriella, a múzeumfalu rendezvényszervezője ismertette.

– A csapatok már hajnalban hozzáfognak a főzéshez-sütéshez, a látogatók előtt pedig délelőtt 10 órakor nyitjuk meg kapuinkat. A belépőjegy mellé mindenki kap ajándékba egy kóstolójegyet, valamint egy íztérképet, rajta a csapatok nevével és az általuk készített étellel. Ez egyrészt segíti a porták közti tájékozódást, másrészt megkönnyíti a szavazást, ugyanis a zsűrihez hasonlóan a vendégek is értékelhetik a versenyzők fogásait. A tánc és a nótázás szorosan kapcsolódik az ünnepléshez és a főzéshez, így a megnyitó után a Beregdaróci Asszonykórus nótáit hallhatják a fesztiválozók, 11.30-tól a Szabolcs Néptáncegyüttes ad műsort a színpadon. Déltől a Kuckó Művésztanya előadása szórakoztatja a látogatókat, 13 órától pedig az Igrice Táncegyüttes sváb táncokat mutat be. A népcsoport zenei kultúráját idézik meg a Kelet Brass Band fúvósai 13.30-tól, a Tánctanoda pedig táncházba hívja a vendégeket. S délután az is kiderül, hogy melyik csapat készítette el a fesztivál legízletesebb ételeit.

– Talán kevesen tudják, de a skanzen első telepítési tervében szerepelt egy sváb porta – vette át a szót Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a skanzen igazgatója. – Aki Mérk, Vállaj környékét vagy a határ menti sváb településeket járja, különleges, a Sóstói Múzeumfalu református és görögkatolikus házaitól eltérően téglából emelt, monumentális épületekkel találkozik. Bízunk benne, hogy egyszer a nyíregyházi szabadtéri néprajzi múzeumban is bemutathatunk egy ilyen sváb házat, addig is tanulmányokat készítünk mindarról, amit szeretnénk itt megjeleníteni. A vármegye tíz településén, köztük Nyíregyházán is élnek svábok, akik népi építészeti szempontból Vállajhoz kötődnek. A községben kutatásokat folytattunk, és olyan történeteket osztottak meg velünk, amiket a látogatóinknak is hallaniuk kell. A Régi Magyarország Ízei fesztiválon 11 órától „Hui sott i gaa… – Haza kellett volna mennem...” címmel nyílik a jármi kisnemesi kúriában időszaki kiállítás, ami nemcsak a svábok betelepülését mutatja be röviden, hanem az 1945 nyarán málenkij robotra elhurcoltak tragédiáját is. Vendégünk lesz egy munkatábort megjárt túlélő, a 94 esztendős Anna néni, akivel készítettünk egy életútinterjú, s mindazok alapján, amiket elmondott, berendeztünk egy szobát. Dr. Marinka Melinda az újlétai magtárban Az északkelet-magyarországi német telepítések lenyomata címmel tart előadást délután két órától, és tartogatunk egy meglepést is: a nagyközönség a jövőbeni sváb portánk makettjét is láthatja a fesztiválon – árulta el a múzeumfalu igazgatója. A rendezvényre a hat éven aluliak és a 70 éven felüliek számára ingyenes a belépés.