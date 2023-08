Reggel 7 órakor kezdődik a szilva kiosztása, majd elindul a megmérettetés. A helyszínen egész nap a mesterségeket mutatnak be, a gyerekek játszóházban szórakozhatnak és ízletes magyar tájjellegű ételek is készülnek az érkező vendégeknek. A nap folyamán különféle együttesek mutatkoznak be a színpadon és egész napos zenés- táncos mulatság várja az érdeklődőket. 11 órakor lép színpadra a Memorial együttes, 12.55-kor Veress Zoltán tárogatón muzsikál. Az ünnepélyes megnyitó 13 órakor lesz, majd 16 óráig hagyományőrző csoportok lépnek fel, 16 órakor a Kokas Banda muzsikál, 18 órakor pedig Dánielfy Gergő élő koncertjét hallgathatják meg a résztvevők. A táncház a Kokas Bandával 19.45-kor kezdődik, 19 órakor pedig a Csík Zenekar varázsolja el a közönséget. A fesztivál tűzijátékkal és nagyszabású utcabállal zárul.