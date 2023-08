Podcast 1 órája

Tanít bennünket a történelmünk – vallja Türk Ferenc

Augusztus 20-án a Duna televízióban mutatták be az Árpádok felemelkedése című történelmi ismeretterjesztő filmet, amelynek szereplői között a nyíregyházi Waldorf Iskola pedagógusa, Türk Ferenc is helyet kapott. Podcastünkben elmondta, hogyan került a filmbe, milyen élményeket szerzett a forgatáson, de arról is mesélt, mit jelent számára a történelem, s a hagyományőrzés.

Türk Ferenc Fotó: Dodó Ferenc







