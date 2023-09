Nem is olyan régen még elképzelhetetlen volt, hogy a szülők, nagyszülők helyett a tévé vagy a telefon meséljen a gyerekeknek elalvás előtt. Szerencsére ma is sokan hisznek abban, hogy a közös meseolvasásnál nincs meghittebb esti program. A nagy mesélő, Benedek Elek születésének évfordulója alkalmából pénteken óvodások és kisiskolások töltötték meg a megyei könyvtár termeit, a gyerekeknek önkéntesek, nagymamák, pedagógusok olvasták fel kedvenc történeteiket, de hivatásos mesemondók is szemezgettek a magyar és a világ gyermekirodalmának remekeiből.